Lombo suíno: como preparar o prato que agrada diferentes paladares na ceia de Natal

Ele aceita bem marinadas, pode ser servido fatiado ou em pedaços e ainda rende bastante, o que ajuda quando a família é grande

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

A ceia de Natal ganha ainda mais destaque quando traz um prato principal que agrada diferentes gostos, e o lombo suíno cumpre esse papel com perfeição.

Saboroso, macio e fácil de temperar, ele combina tanto com acompanhamentos clássicos quanto com versões mais criativas da mesa natalina.

Além disso, o preparo é simples e permite organização, algo essencial em um dia cheio de receitas.

Por isso, o lombo suíno se tornou uma das carnes mais queridas da ceia de Natal.

Ingredientes

Para preparar um lombo suíno tradicional e suculento, você vai precisar de:

1,5 kg de lombo suíno

4 dentes de alho amassados

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ervas a gosto (alecrim, tomilho ou louro)

2 colheres de sopa de azeite ou manteiga

Cebola e cenoura para a assadeira

Como temperar o lombo

Comece limpando o lombo, retirando o excesso de gordura. Em seguida, misture o alho, o suco de laranja, a mostarda, o vinho, o sal, a pimenta e as ervas.

Com essa marinada, envolva bem toda a carne. Depois disso, cubra e leve à geladeira por pelo menos 6 horas.

Se possível, deixe marinando de um dia para o outro. Esse tempo é fundamental para garantir sabor e maciez, especialmente para a ceia de Natal.

Preparação antes de assar

Retire o lombo da geladeira cerca de 30 minutos antes de levar ao forno. Isso ajuda a carne a assar de maneira mais uniforme.

Disponha cebola e cenoura no fundo da assadeira e coloque o lombo por cima. Regue com um fio de azeite ou espalhe manteiga sobre a carne.

Cubra com papel-alumínio para manter a umidade no início do assado.

Como assar sem ressecar

Leve o lombo ao forno preaquecido a 180 °C. O tempo médio é de aproximadamente 40 minutos por quilo.

Durante o preparo, regue a carne com o próprio caldo a cada 30 minutos.

Na metade do tempo, retire o papel-alumínio para dourar. Se a carne começar a dourar demais, cubra novamente.

Esse cuidado evita que o lombo fique seco, algo essencial para uma boa ceia de Natal.

Finalização

Após assar, retire o lombo do forno e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Esse passo ajuda a manter os sucos na carne.

Sirva fatiado, acompanhado de arroz, farofa, saladas ou frutas, criando uma combinação equilibrada e bonita para a mesa.

