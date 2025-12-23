Lombo suíno: como preparar o prato que agrada diferentes paladares na ceia de Natal
Ele aceita bem marinadas, pode ser servido fatiado ou em pedaços e ainda rende bastante, o que ajuda quando a família é grande
A ceia de Natal ganha ainda mais destaque quando traz um prato principal que agrada diferentes gostos, e o lombo suíno cumpre esse papel com perfeição.
Saboroso, macio e fácil de temperar, ele combina tanto com acompanhamentos clássicos quanto com versões mais criativas da mesa natalina.
Além disso, o preparo é simples e permite organização, algo essencial em um dia cheio de receitas.
Por isso, o lombo suíno se tornou uma das carnes mais queridas da ceia de Natal.
Ele aceita bem marinadas, pode ser servido fatiado ou em pedaços e ainda rende bastante, o que ajuda quando a família é grande.
Ingredientes
Para preparar um lombo suíno tradicional e suculento, você vai precisar de:
-
1,5 kg de lombo suíno
-
4 dentes de alho amassados
-
Suco de 2 laranjas
-
1 colher de sopa de mostarda
-
1/2 xícara de vinho branco seco
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
-
Ervas a gosto (alecrim, tomilho ou louro)
-
2 colheres de sopa de azeite ou manteiga
-
Cebola e cenoura para a assadeira
Como temperar o lombo
Comece limpando o lombo, retirando o excesso de gordura. Em seguida, misture o alho, o suco de laranja, a mostarda, o vinho, o sal, a pimenta e as ervas.
Com essa marinada, envolva bem toda a carne. Depois disso, cubra e leve à geladeira por pelo menos 6 horas.
Se possível, deixe marinando de um dia para o outro. Esse tempo é fundamental para garantir sabor e maciez, especialmente para a ceia de Natal.
Preparação antes de assar
Retire o lombo da geladeira cerca de 30 minutos antes de levar ao forno. Isso ajuda a carne a assar de maneira mais uniforme.
Disponha cebola e cenoura no fundo da assadeira e coloque o lombo por cima. Regue com um fio de azeite ou espalhe manteiga sobre a carne.
Cubra com papel-alumínio para manter a umidade no início do assado.
Como assar sem ressecar
Leve o lombo ao forno preaquecido a 180 °C. O tempo médio é de aproximadamente 40 minutos por quilo.
Durante o preparo, regue a carne com o próprio caldo a cada 30 minutos.
Na metade do tempo, retire o papel-alumínio para dourar. Se a carne começar a dourar demais, cubra novamente.
Esse cuidado evita que o lombo fique seco, algo essencial para uma boa ceia de Natal.
Finalização
Após assar, retire o lombo do forno e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Esse passo ajuda a manter os sucos na carne.
Sirva fatiado, acompanhado de arroz, farofa, saladas ou frutas, criando uma combinação equilibrada e bonita para a mesa.
