Massa de macarrão caseira: chef italiana revela receita clássica do prato que leva 80g de manteiga e 100g de parmesão

Receita tradicional italiana aposta em poucos ingredientes e técnica para criar uma massa cremosa, intensa e cheia de personalidade

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@Thaisbaiadonascimento)

Em um país onde o molho de tomate se tornou quase sinônimo de tradição, uma chef italiana propõe, no entanto, um retorno às origens. Para ela, a melhor massa não depende de longos cozimentos nem de ingredientes numerosos. Pelo contrário: a excelência está justamente na simplicidade.

Em vez do vermelho vibrante do tomate, a receita aposta, sobretudo, na combinação precisa de 80g de manteiga e 100g de queijo parmesão. À primeira vista, pode parecer básica demais. Contudo, é exatamente essa composição enxuta que revela toda a sofisticação do prato.

Antes de tudo, a escolha da massa faz diferença. Seja fresca, preparada em casa, seja seca de alta qualidade, o importante é respeitar o ponto correto de cozimento.

Assim que atinge o al dente, parte da água deve ser reservada. Afinal, é ela que ajudará a criar a textura cremosa característica da receita.

Em seguida, com a manteiga já derretida em fogo baixo, a massa é incorporada ainda quente. Gradualmente, adiciona-se um pouco da água do cozimento, permitindo que se forme uma emulsão delicada.

Logo depois, o parmesão entra em cena, sendo misturado aos poucos para garantir cremosidade uniforme e sabor equilibrado.

Dessa forma, cada fio fica envolvido por um molho aveludado, sem exageros. Além disso, a manteiga confere maciez, enquanto o queijo acrescenta profundidade e leve toque salgado.

Portanto, mais do que uma simples receita, trata-se de uma filosofia culinária. Em síntese, a tradição italiana mostra que, quando há técnica e bons ingredientes, menos pode significar, definitivamente, muito mais.

