Bater bicarbonato e casca de laranja: para que serve essa mistura e por que é poderosa para limpeza

Mistura simples de ingredientes comuns da cozinha pode ajudar a remover gordura, neutralizar odores e facilitar a limpeza do dia a dia

Layne Brito - 05 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/ IA)

Você já reparou como a gordura “gruda” onde menos deveria? Fogão, pia, azulejo, tampa de panela… por mais que a gente limpe, sempre parece ficar um resíduo teimoso, além daquele cheiro que insiste em voltar.

E é justamente aí que uma mistura caseira vem ganhando espaço: bicarbonato + casca de laranja batidos.

A combinação chama atenção por um motivo simples: ela junta dois tipos de ação que costumam funcionar muito bem na limpeza do dia a dia.

De um lado, o bicarbonato ajuda a soltar sujeira e neutralizar odores. Do outro, a casca de laranja concentra compostos cítricos que “pegam” na gordura e ainda deixam um aroma mais agradável.

Resultado: uma pasta prática, barata e com cara de truque de cozinha, mas que pode virar aliada de verdade quando usada do jeito certo.

Em geral, essa pasta é usada como um limpador multiuso para:

Desengordurar pia, fogão e azulejos;

Ajudar a tirar cheiro de áreas de preparo de alimentos;

Dar uma “força extra” em panelas e tampas com sujeira grudada;

Limpar pontos específicos que precisam de ação mais firme, sem encharcar o ambiente.

Ela funciona melhor quando o problema é gordura, sujeira superficial e cheiro, especialmente na cozinha.

O segredo está no efeito combinado:

Bicarbonato: atua como abrasivo leve (ajuda a “esfregar” sem depender de produtos fortes) e é conhecido por reduzir odores, além de favorecer a remoção de gordura quando usado com água e fricção.

Casca de laranja: possui óleos naturais e compostos cítricos que ajudam a “quebrar” a sensação de gordura e trazem perfume, deixando a limpeza mais agradável.

Ou seja, a mistura não é mágica, mas é eficiente dentro do que se propõe: soltar gordura + reduzir cheiro + dar acabamento.

Você pode preparar assim:

Ingredientes

Casca de 1 a 2 laranjas (sem a parte branca em excesso, se possível);

2 a 3 colheres (sopa) de bicarbonato;

2 a 4 colheres (sopa) de água (para dar ponto).

Modo de preparo

Bata as cascas com um pouco de água até virar uma pasta. Acrescente o bicarbonato e bata mais um pouco. Ajuste a água até ficar com textura de creme/pasta.

Dica: faça pouco e use no mesmo dia, para evitar cheiro forte de casca guardada.

Aplique a pasta na superfície.

Espere 2 a 5 minutos para agir.

Esfregue com esponja macia ou pano.

Enxágue e seque para não deixar resíduo.

Para panelas, use com cuidado e prefira testar em uma área pequena primeiro.

Atenção: onde NÃO usar

Aqui mora o erro mais comum: bicarbonato pode agir como abrasivo e riscar ou opacar materiais delicados. Evite usar em:

Mármore, granito e pedras porosas (risco de manchar/alterar brilho);

Inox polido (pode riscar se esfregar com força);

Vidro/box se você for usar muita pressão (pode arranhar com microabrasão);

Superfícies pintadas ou envernizadas sem teste prévio.

Regra de ouro: teste num cantinho escondido antes de passar em tudo.

Bater bicarbonato com casca de laranja pode, sim, render uma mistura eficiente para limpeza, especialmente para gordura de cozinha e odores, desde que você use com bom senso e atenção ao tipo de material.

Quando aplicada do jeito certo, ela vira uma solução simples para o dia a dia e ainda reaproveita algo que muita gente jogaria fora.

Mas “poderosa”, aqui, significa uma coisa: funciona bem no que promete — e não substitui cuidado, teste em pequena área e a escolha do produto certo para cada superfície.

