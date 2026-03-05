Depois de muito sofrer, esses 6 signos entram em uma fase de virada emocional e podem viver um romance intenso nos próximos meses

Virada emocional ganha força para seis signos, que podem se abrir para um romance intenso e transformador nos próximos meses

Layne Brito - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Depois de uma fase marcada por decepções, silêncios longos e aquela sensação de que o coração estava sempre um passo atrás da esperança, muita gente passou a se proteger mais.

E, em alguns casos, não foi só cautela: foi cansaço emocional mesmo.

Quando o sofrimento se repete, a vontade é fechar portas, reduzir expectativas e seguir no modo automático.

Mas, na astrologia, certos ciclos chegam justamente para virar a página.

E a tendência dos próximos meses aponta para um movimento forte: seis signos podem entrar em uma fase de virada emocional, com mais clareza sobre o que merecem, mais coragem para recomeçar e uma abertura real para viver algo novo.

Para alguns, isso pode significar um romance intenso, não necessariamente “fácil”, mas profundo, verdadeiro e capaz de mudar a forma de amar.

Veja quais signos estão mais propensos a sentir essa mudança e como ela pode aparecer.

1. Câncer

Câncer começa a perceber que não dá mais para reviver histórias antigas. A virada emocional vem com limites mais firmes e com a vontade de ser acolhido de verdade.

Nos próximos meses, pode surgir alguém com energia de cuidado e reciprocidade, trazendo um romance que combina afeto e segurança.

2. Leão

Leão sai de uma fase de orgulho ferido e aprendizados duros sobre entrega. Agora, a tendência é recuperar brilho, autoestima e confiança para viver algo intenso sem precisar provar nada.

Um romance pode aparecer por admiração mútua e crescer rápido quando houver verdade.

3. Libra

Depois de insistir em relações desequilibradas, Libra tende a entrar em um ciclo de escolhas mais maduras.

A virada emocional vem com clareza: o signo passa a preferir paz a promessa. E justamente por isso pode atrair um romance forte, com conexão e parceria, sem jogos.

4. Escorpião

Escorpião costuma sofrer em silêncio e sentir tudo no máximo. Nos próximos meses, a mudança pode vir quando o signo decide não alimentar o que machuca.

Isso abre espaço para um romance intenso, daqueles que mexem com a alma mas com mais maturidade, confiança e transparência.

5. Capricórnio

Capricórnio pode deixar de controlar tanto e se permitir viver. A virada emocional vem com a sensação de que “dá” para amar sem perder o chão.

Um romance pode surgir de forma discreta, mas crescer com estabilidade e respeito e isso, para Capricórnio, é intensidade também.

6. Peixes

Peixes pode finalmente diferenciar amor de idealização. A virada emocional acontece quando o signo entende que não precisa salvar ninguém para ser amado.

Isso tende a atrair um romance mais verdadeiro, com entrega, conexão e aquela intensidade romântica, só que com limites saudáveis.

Para esses signos, a virada costuma aparecer em pequenos gestos:

mais paz ao lembrar do passado;

vontade real de conhecer alguém novo;

conversas que fluem sem esforço;

reciprocidade clara (sem “migalhas”);

coragem para dizer “sim” e também para dizer “não”.

Romance intenso nem sempre é sinônimo de drama. Às vezes, intensidade é encontrar alguém que combina com a sua verdade, que soma em vez de confundir, e que faz o coração voltar a acreditar sem medo.

Para esses seis signos, os próximos meses tendem a marcar exatamente isso: um recomeço emocional, com mais consciência, mais amor-próprio e mais abertura para viver algo que realmente faça sentido.

A astrologia indica tendências, mas a virada acontece de verdade quando cada um decide não repetir o que machucou.

E, se o coração já sofreu demais, talvez seja justamente agora o momento de viver um amor que venha para construir e não para quebrar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!