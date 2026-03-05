Não é São Paulo, nem Brasília: qual a capital brasileira com melhor transporte público, segundo ranking

Estudo que mede acesso ao trabalho em até 45 minutos colocou capital inesperada na liderança entre oito capitais analisadas

Gabriel Dias - 05 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Rede Catedral)

Quando o tema é transporte público no Brasil, São Paulo costuma dominar o imaginário — e Brasília aparece como referência pela lógica do planejamento urbano.

Ainda assim, um ranking recente surpreendeu o “senso comum”: Belo Horizonte figura no topo entre as capitais avaliadas, apontando a cidade como a mais eficiente para deslocamentos ao trabalho usando transporte coletivo.

O levantamento, feito pelo Instituto Cidades Responsivas, por meio do Indicador de Mobilidade Urbana, analisou oito capitais e mediu a capacidade do transporte público de conectar moradores a oportunidades de emprego em até 45 minutos.

Nesse recorte, BH liderou com índice de 0,36, à frente de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Na prática, o resultado chama a atenção porque a capital mineira também convive com reclamações frequentes de usuários, lotação e críticas à qualidade do serviço.

Um contraste que ajuda a explicar por que o ranking não mede “perfeição”, mas a eficiência do sistema para cumprir o papel de levar as pessoas ao trabalho dentro de um tempo considerado razoável.

Com uma malha baseada majoritariamente em ônibus e integração de linhas, Belo Horizonte se destaca por conseguir atender diferentes regiões e manter conexões relativamente funcionais dentro de um território menor do que o de grandes metrópoles.

A cidade também monitora ações e metas no âmbito do planejamento de mobilidade urbana.

O estudo reforça um ponto: mesmo sem ser unanimidade, BH aparece como referência nacional quando o critério é eficiência do transporte coletivo no deslocamento diário.

