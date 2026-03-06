A maior piscina do mundo tem 1 km de extensão, 8 hectares e comporta 250 milhões de litros de água salgada
Estrutura em resort chileno tem mais de 1 km de extensão e usa água filtrada diretamente do Oceano Pacífico
Uma obra de engenharia construída na costa do Chile transformou a forma como projetos turísticos podem explorar o litoral.
Localizada em Algarrobo, a piscina do resort San Alfonso del Mar ganhou fama mundial ao entrar para o Guinness World Records como a maior piscina já construída.
Com mais de 1.013 metros de extensão, a estrutura supera facilmente o tamanho de dezenas de piscinas olímpicas alinhadas.
O reservatório artificial possui capacidade para aproximadamente 250 milhões de litros de água salgada, criando um verdadeiro “mar particular” dentro do complexo turístico.
A água utilizada na piscina é captada diretamente do Oceano Pacífico e passa por um sistema de filtragem de alta tecnologia desenvolvido pela empresa Crystal Lagoons.
Esse processo garante transparência à água e reduz o consumo de energia quando comparado aos métodos tradicionais de tratamento.
Além do tamanho impressionante, a piscina foi projetada para permitir diversas atividades aquáticas.
Em alguns trechos, a profundidade chega a cerca de 3,5 metros, possibilitando práticas como caiaque e pequenas embarcações à vela dentro do próprio espaço.
O projeto foi idealizado pelo empresário chileno Fernando Fischmann e acabou se tornando um marco no mercado imobiliário da região.
A proposta não foi competir diretamente com o oceano da costa chilena, conhecido por suas águas frias e ondas fortes, mas criar uma alternativa mais segura e confortável para os visitantes.
