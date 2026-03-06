Aeroporto brasileiro vai construir shopping com 130 lojas e mirante para aviões e promete transformar experiência dos passageiros

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/AEROPLANE)

O Aeroporto Internacional de Brasília, reconhecido como o único terminal brasileiro entre os dez melhores do mundo em 2025, prepara-se para ganhar um novo polo de compras e lazer.

Integrado ao complexo aeroportuário, o empreendimento promete transformar a área em um centro multifuncional voltado não apenas a passageiros, mas também a moradores do Distrito Federal.

Batizado de Partage Brasília, o projeto será desenvolvido pelo Grupo Partage e terá mais de 60 mil metros quadrados de área construída. A proposta segue o conceito de open mall, com cerca de 130 lojas e sete operações âncora.

O espaço também incluirá academia de 3 mil m², food hall, dez restaurantes e seis salas de cinema — quatro delas no formato VIP e uma Maxscreen com 210 m².

Um dos destaques será o mirante, criado para que visitantes acompanhem pousos e decolagens em uma das pistas mais movimentadas do país.

Além disso, o shopping contará com parque central de 12 mil m², áreas para shows, espaço infantil e Pet Garden, combinando entretenimento ao ar livre com serviços e conveniência.

A sustentabilidade é outro eixo do projeto. O empreendimento já recebeu a certificação LEED Gold, tornando-se o primeiro shopping do Distrito Federal a alcançar o selo internacional.

O paisagismo incluirá cerca de 3 mil mudas de espécies nativas do Cerrado, cultivadas em viveiro próprio.

Localizado a menos de 500 metros do terminal, o novo centro comercial integra o plano de expansão da zona aeroportuária liderado pela Inframerica, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC e o Governo do Distrito Federal.

A iniciativa busca consolidar a região como novo polo de comércio, serviços e entretenimento na capital.

