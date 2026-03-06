Cinema de Anápolis oferece meia-entrada e pipoca para mulheres em programação especial de março

Ação ocorre no Cine Prime do Anashopping entre os dias 05 e 11 deste mês

Damara Dantas - 06 de março de 2026

Cine Prime Anápolis está com promoção especial. (Foto: Divulgação)

Entre os dias 5 e 11 de março, o Cine Prime, em Anápolis, preparou uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, oferecendo benefícios exclusivos para o público feminino.

Durante toda a Semana da Mulher, todas as mulheres poderão assistir a qualquer sessão do cinema pagando meia-entrada, independentemente do filme ou horário escolhido. A iniciativa busca incentivar momentos de lazer e celebrar a data com mais acessibilidade.

Além do desconto nos ingressos, o cinema também preparou uma ação especial para o próprio 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, as 50 primeiras mulheres que comprarem ingresso na bilheteria física receberão uma pipoca média de cortesia para aproveitar a sessão.

A proposta é transformar a ida ao cinema em uma experiência ainda mais especial, reunindo entretenimento, comemoração e reconhecimento às mulheres.

Com uma programação variada de filmes em cartaz, o Cine Prime convida o público feminino a aproveitar a semana para reunir amigas, família ou até mesmo curtir um momento de lazer individual nas salas do cinema.

A promoção é válida exclusivamente entre os dias 5 e 11 de março, sendo que o brinde da pipoca média está limitado às 50 primeiras clientes no dia 8, mediante compra presencial do ingresso.