Confira o resultado da Lotofácil 3629 desta sexta-feira (06); prêmio é de R$ 2 milhões

Na Lotofácil, fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Lotofácil
(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Lotofácil 3629 tem o sorteio realizado nesta sexta-feira (06) a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Lotofácil 3629 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No dia sete de setembro de cada ano ocorre a Lotofácil de Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3629

Aguardando sorteio oficial da Caixa 

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

Portal 6

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

