Crianças com autismo podem receber benefício no valor de um salário mínimo, mesmo se os pais estiverem trabalhando, explica advogado

Crianças diagnosticadas com autismo podem ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), mesmo quando os pais ou responsáveis possuem emprego formal. A informação foi divulgada em vídeo pelo advogado Patrick Penha, que explicou como funciona o acesso ao benefício assistencial previsto na legislação brasileira.

O BPC é um benefício garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Atualmente, ele assegura o pagamento mensal equivalente a um salário mínimo, no valor de R$ 1.621. No entanto, para receber o auxílio, a família precisa comprovar situação de vulnerabilidade social e baixa renda.

Segundo o advogado, muitas famílias deixam de solicitar o benefício porque acreditam que o fato de os responsáveis trabalharem impede a concessão. Porém, isso não é verdade. O vínculo empregatício dos pais não impede automaticamente o acesso ao auxílio. Ainda assim, a análise da renda familiar continua sendo um dos principais critérios avaliados.

Além disso, pessoas com deficiência podem solicitar o benefício em qualquer idade, incluindo crianças com transtorno do espectro autista. Da mesma forma, idosos com 65 anos ou mais também podem ter direito ao pagamento mensal.

Outro ponto importante é que mais de uma pessoa da mesma família pode receber o BPC. Entretanto, cada solicitante precisa cumprir individualmente todos os critérios exigidos pelo programa.

Requisitos para solicitar o BPC

Para ter acesso ao benefício, a família precisa atender a alguns critérios. Entre os principais requisitos estão:

  • comprovar baixa renda familiar;
  • apresentar laudo médico que comprove a deficiência;
  • passar por avaliação social e médica realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Condições que podem dar direito ao benefício

Diversas condições de saúde podem garantir o acesso ao BPC/LOAS, desde que a deficiência cause limitações significativas na vida da pessoa.

Entre os exemplos mais comuns estão:

  • Transtorno do Espectro Autista (TEA);
  • TDAH;
  • síndrome de Down;
  • deficiência auditiva ou surdez;
  • deficiência visual ou visão monocular;
  • hidrocefalia;
  • microcefalia;
  • transtornos globais do desenvolvimento;
  • malformação de membros;
  • ausência de membros;
  • paralisia cerebral;
  • epilepsia;
  • doenças neurológicas;
  • depressão;
  • ansiedade;
  • doenças da coluna;
  • doenças cardíacas.

Por fim, Patrick Penha ressalta que cada caso passa por análise individual. Portanto, além do diagnóstico médico, a família precisa comprovar que a condição gera limitações e situação de vulnerabilidade social, critérios exigidos para a concessão do benefício.

