Crianças com autismo podem receber benefício no valor de um salário mínimo, mesmo se os pais estiverem trabalhando, explica advogado

Benefício assistencial do BPC/LOAS pode ser concedido a pessoas com deficiência, inclusive crianças com autismo, desde que a família comprove situação de vulnerabilidade social

Gabriel Yuri Souto - 06 de março de 2026

Crianças diagnosticadas com autismo podem ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), mesmo quando os pais ou responsáveis possuem emprego formal. A informação foi divulgada em vídeo pelo advogado Patrick Penha, que explicou como funciona o acesso ao benefício assistencial previsto na legislação brasileira.

O BPC é um benefício garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Atualmente, ele assegura o pagamento mensal equivalente a um salário mínimo, no valor de R$ 1.621. No entanto, para receber o auxílio, a família precisa comprovar situação de vulnerabilidade social e baixa renda.

Segundo o advogado, muitas famílias deixam de solicitar o benefício porque acreditam que o fato de os responsáveis trabalharem impede a concessão. Porém, isso não é verdade. O vínculo empregatício dos pais não impede automaticamente o acesso ao auxílio. Ainda assim, a análise da renda familiar continua sendo um dos principais critérios avaliados.

Além disso, pessoas com deficiência podem solicitar o benefício em qualquer idade, incluindo crianças com transtorno do espectro autista. Da mesma forma, idosos com 65 anos ou mais também podem ter direito ao pagamento mensal.

Outro ponto importante é que mais de uma pessoa da mesma família pode receber o BPC. Entretanto, cada solicitante precisa cumprir individualmente todos os critérios exigidos pelo programa.

Requisitos para solicitar o BPC

Para ter acesso ao benefício, a família precisa atender a alguns critérios. Entre os principais requisitos estão:

comprovar baixa renda familiar;

apresentar laudo médico que comprove a deficiência;

passar por avaliação social e médica realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Condições que podem dar direito ao benefício

Diversas condições de saúde podem garantir o acesso ao BPC/LOAS, desde que a deficiência cause limitações significativas na vida da pessoa.

Entre os exemplos mais comuns estão:

Transtorno do Espectro Autista (TEA);

TDAH;

síndrome de Down;

deficiência auditiva ou surdez;

deficiência visual ou visão monocular;

hidrocefalia;

microcefalia;

transtornos globais do desenvolvimento;

malformação de membros;

ausência de membros;

paralisia cerebral;

epilepsia;

doenças neurológicas;

depressão;

ansiedade;

doenças da coluna;

doenças cardíacas.

Por fim, Patrick Penha ressalta que cada caso passa por análise individual. Portanto, além do diagnóstico médico, a família precisa comprovar que a condição gera limitações e situação de vulnerabilidade social, critérios exigidos para a concessão do benefício.

