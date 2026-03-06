Entrega de revitalização do Parque Ipiranga terá brinquedos infláveis, serviços sociais e espaço para uso de bicicletas

Espaço passou a contar com nova academia ao ar livre, playground infantil, retorno do orquidário e espaço voltado a corridas e caminhadas

Natália Sezil - 06 de março de 2026

Vista aérea do Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou a lista de atrações que estarão disponíveis na entrega da revitalização do Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí, no próximo domingo (08).

A programação, que marca a inauguração de uma nova academia ao ar livre, playground infantil, retorno do orquidário e espaço voltado a corrida e caminhadas, inclui atividades para toda a família.

A agenda vai das 08h às 11h30. O evento terá recreação infantil, brinquedos infláveis gratuitos e espaços para uso de patinete, patins e bicicletas.

Os brinquedos para as crianças, fornecidos por meio do projeto Ruas do Lazer, incluem montanha de escalada, guerra de cotonetes, escorrega, dama e xadrez gigantes, além de mini-basquete e foot mesa.

Com isso, as Avenidas Zenaide Roriz e Pinheiro Chagas, e a Rua Lobo de Souza Ramos, serão parcialmente interditadas das 06h às 13h.

Por fim, a programação conta com serviços do Elo Itinerante, que disponibilizará atualização e inscrição no CadÚnico. Além disso, distribuição gratuita de mudas e aulão funcional.

Antes mesmo da entrega, a revitalização do Parque Ipiranga já foi marcada por polêmicas, depois que a Prefeitura decidiu restringir o uso de bicicletas, valendo a partir da conclusão das obras.

A utilização passa a ser permitida apenas para crianças, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis. A justificativa apresentada foi a recorrência de acidentes sobre duas rodas.

A decisão logo dividiu opiniões. Enquanto alguns moradores defenderam ser uma medida de segurança, outros disseram que a regra foi excessiva.

