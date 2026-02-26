Carla Corrêa lança programa para levar assistência social diretamente aos bairros de Anápolis

Iniciativa aposta em atendimento itinerante com van para ampliar o alcance do Cadastro Único e aproximar serviços públicos de famílias em situação de vulnerabilidade

Da Redação - 26 de fevereiro de 2026

Ao lado do prefeito Márcio Corrêa, Carla Corrêa lançou programa para levar assistência social aos bairros de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais e primeira-dama, Carla Corrêa, lançou nesta quinta-feira (26) o programa Elo Itinerante, proposta que pretende descentralizar o atendimento social em Anápolis.

O anúncio foi feito no Centro Administrativo Adhemar Santillo e marca a criação de um modelo móvel de assistência no município.

De acordo com a Administração Municipal, a iniciativa surge em meio à constatação de que a estrutura fixa atual não consegue atender toda a demanda.

Hoje, Anápolis conta com quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para uma população superior a 400 mil habitantes, o que limita o alcance dos serviços em bairros mais distantes.

Com uma van adaptada e equipe multidisciplinar, o programa deve percorrer diferentes regiões da cidade para identificar famílias em situação de vulnerabilidade e facilitar o acesso a benefícios sociais.

Além da atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), os atendimentos também poderão gerar encaminhamentos para áreas como saúde e educação.

Dados levantados pela gestão apontam que, no início do mandato, cerca de 1,7 mil pessoas estavam cadastradas no CadÚnico em Anápolis.

No entanto, estimativas federais indicam que aproximadamente 30 mil moradores podem se enquadrar nos critérios de programas sociais.

“Essa é uma forma eficaz de atender diretamente essas famílias, sem exigir grandes deslocamentos das mesmas, fazendo uma radiografia realista e um papel muito mais acolhedor. É levar cuidado, oferecer apoio e dar dignidade a quem mais precisa”, destacou a secretária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!