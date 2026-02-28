Parque Ipiranga passará a proibir uso de bicicletas após revitalização da pista

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Parque Ipiranga terá novas regras de uso (Foto: Paulo Giovani)

A Prefeitura de Anápolis decidiu restringir o uso de bicicletas entre os habitantes que passeiam pelo Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí. A decisão deve vigorar após a conclusão das obras de revitalização do parque.

O Portal 6 apurou junto à Prefeitura que a decisão foi motivada devido a recorrência de acidentes com as bicicletas no parque. A medida, portanto, visa a maior segurança aos frequentadores do ambiente.

Visitado diariamente por centenas de anapolinos, o parque é um espaço de lazer e contato com a natureza. Entretanto, era comum ver jovens e adolescentes usando as pistas para a prática de manobras.

Agora, o uso será permitido apenas para crianças, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Como contrapartida, a gestão informou que está elaborando um plano de ciclovias para a cidade, com foco em incentivar o uso da bicicleta como meio de deslocamento diário, principalmente entre casa e trabalho.

Ainda segundo a administração do município, equipes ficarão no local durante os próximos fins de semana para esclarecer dúvidas e reforçar as novas regras de uso regular do parque.

A previsão é que a entrega oficial da área revitalizada seja no dia 08 de março, quando a sinalização também estará totalmente instalada.

