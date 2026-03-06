Gênio precoce: conheça a menina de 9 anos que ainda nem terminou o ensino fundamental e já frequenta a universidade

Estudante do 4º ano do ensino fundamental passou a frequentar aula de arte no San Bernardino Valley College em modelo chamado "dupla matrícula"

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/KTLA 5)

Uma aluna do 4º ano do ensino fundamental tem chamado atenção ao frequentar, ao mesmo tempo, uma disciplina em universidade nos Estados Unidos.

Honey Cooper estuda na Escola Primária Kim Park, no Condado de San Bernardino, e iniciou recentemente uma aula de arte no San Bernardino Valley College, experiência incomum para estudantes dessa faixa etária.

A iniciativa faz parte de um modelo conhecido como “dupla matrícula”, que permite que alunos do ensino básico frequentem disciplinas de nível superior quando há autorização e acompanhamento pedagógico.

No caso de Honey, a proposta não substitui a escola primária, mas acrescenta uma nova experiência acadêmica à rotina.

Enquanto mantém as atividades regulares do 4º ano, a estudante também participa das aulas no ambiente universitário, que apresenta uma dinâmica bem diferente da escola.

Na sala do ensino fundamental, Honey convive com cerca de 33 colegas; já na faculdade, a turma tem aproximadamente 12 alunos.

Essa diferença de estrutura exige mais autonomia e organização, já que o ambiente universitário costuma exigir maior independência na gestão de tarefas e prazos.

Por isso, a experiência é acompanhada de perto pela família e pela equipe escolar para garantir que o ritmo de aprendizado não gere sobrecarga.

Segundo relatos da família, Honey demonstrou sinais precoces de aprendizagem desde muito pequena. A mãe, Mia Cooper, afirma que, por volta dos 18 meses, a filha já apresentava forte interesse por leitura e, com o tempo, teria aprendido a ler sozinha.

Na escola, o perfil da aluna também chamou atenção por sua curiosidade e facilidade para avançar em conteúdos além do previsto para a série.

Além da disciplina universitária de arte, existe a possibilidade de ela também cursar matemática ao nível mais avançado no futuro.

Apesar da repercussão do caso, educadores destacam que experiências como essa exigem planejamento cuidadoso. A ideia não é acelerar a trajetória escolar de forma indiscriminada, mas adaptar o ensino às necessidades de alunos que demonstram ritmo de aprendizagem diferente.

