Motociclista morre após bater em vaca solta na pista em rodovia de Goiânia

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento, mas a morte foi constatada ainda no local

Augusto Araújo - 06 de março de 2026

Jovem colidiu com vaca solta na pista da GO-462, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem motociclista, de 24 anos, morreu após se chocar com uma vaca solta na pista durante a madrugada desta sexta-feira (06), na GO-462, em Goiânia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o piloto trafegava pela rodovia no sentido Santo Antônio de Goiás–Goiânia quando acabou colidindo contra o animal na região do Residencial Orlando de Morais.

Com o impacto, o condutor foi arremessado ao solo e sofreu múltiplas fraturas. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento, mas a morte do motociclista foi constatada ainda no local.

O bovino também morreu após a colisão. A motocicleta ficou alguns metros à frente do ponto onde o jovem caiu.

Equipes da Polícia Militar, da perícia técnico-científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na rodovia para os procedimentos necessários.

Após o trabalho pericial, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML da capital. As circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades, e o caso segue em apuração.

