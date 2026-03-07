Chuvas retornam a Goiás e 192 municípios entram em alerta para tempestades

Mudança nas condições do tempo ocorre por causa do aumento do transporte de umidade vindo da região Norte do Brasil, que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado

Isabella Valverde - 07 de março de 2026

(Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Após um período de instabilidade mais limitada, as chuvas devem voltar a ganhar força em várias regiões de Goiás neste domingo (08), elevando o risco de tempestades em grande parte do estado.

De acordo com boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há alerta de risco potencial para tempestades em 192 dos 246 municípios goianos.

A mudança nas condições do tempo ocorre por causa do aumento do transporte de umidade vindo da região Norte do Brasil, que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado. Com isso, a previsão aponta para sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Segundo o órgão, as precipitações podem alcançar entre 20 e 30 milímetros por hora ou ultrapassar 60 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem passar de 60 km/h em algumas localidades.

Entre as cidades que podem registrar pancadas de chuva estão Anápolis, Goiânia, Catalão, Jataí, Rio Verde e Luziânia, onde a previsão indica temperaturas entre 19 °C e 30 °C e umidade relativa do ar variando de 50% a 95%.

No caso específico de Anápolis, a estimativa é de até 10 mm de chuva, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C, além de possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia.

Em Goiânia, a previsão é de máxima podendo chegar a 30 °C e possibilidade de pancadas de chuva.

Municípios em risco potencial:

– Abadia de Goiás;

– Abadiânia;

– Acreúna;

– Adelândia;

– Água Limpa;

– Águas Lindas de Goiás;

– Alexânia;

– Aloândia;

– Americano do Brasil;

– Amorinópolis;

– Anápolis;

– Anhanguera;

– Anicuns;

– Aparecida de Goiânia;

– Aparecida do Rio Doce;

– Aporé;

– Araçu;

– Aragarças;

– Aragoiania;

– Araguapaz;

– Aruanã;

– Aurilândia;

– Avelinópolis;

– Baliza;

– Barro Alto;

– Bela Vista de Goiás;

– Bom Jardim de Goiás;

– Bom Jesus de Goiás;

– Bonfinópolis;

– Brazabrantes;

– Britânia;

– Buriti Alegre;

– Buriti de Goiás;

– Cachoeira Alta;

– Cachoeira de Goiás;

– Cachoeira Dourada;

– Caçu;

– Caldas Novas;

– Caldazinha;

– Campestre de Goiás;

– Campinorte;

– Campo Alegre de Goiás;

– Campo Limpo de Goiás;

– Campos Verdes;

– Carmo do Rio Verde;

– Castelândia;

– Catalão;

– Ceres;

– Cezarina;

– Chapadão do Céu;

– Cidade Ocidental;

– Cocalzinho de Goiás;

– Córrego do Ouro;

– Corumbá de Goiás;

– Corumbaíba;

– Cristalina;

– Cristianópolis;

– Crixás;

– Cromínia;

– Cumari;

– Damolândia;

– Davinópolis;

– Diorama;

– Doverlândia;

– Edealina;

– Edéia;

– Faina;

– Fazenda Nova;

– Firminópolis;

– Formosa;

– Gameleira de Goiás;

– Goianápolis;

– Goiandira;

– Goianésia;

– Goiás;

– Goiatuba;

– Gouvelândia;

– Guapó;

– Guaraíta;

– Guarinos;

– Heitoraí;

– Hidrolândia;

– Hidrolina;

– Inaciolândia;

– Indiara;

– Ipameri;

– Ipiranga de Goiás;

– Iporá;

– Israelândia;

– Itaberaí;

– Itaguari;

– Itaguaru;

– Itajá;

– Itapaci;

– Itapirapuã;

– Itapuranga;

– Itarumã;

– Itauçu;

– Itumbiara;

– Ivolândia;

– Jandaia;

– Jaraguá;

– Jataí;

– Jaupaci;

– Joviânia;

– Jussara;

– Lagoa Santa;

– Leopoldo de Bulhões;

– Luziânia;

– Mairipotaba;

– Marzagão;

– Matrinchã;

– Maurilândia;

– Moiporá;

– Montes Claros de Goiás;

– Morrinhos;

– Morro Agudo de Goiás;

– Mossâmedes;

– Mozarlândia;

– Mundo Novo;

– Nazário;

– Nerópolis;

– Nova América;

– Nova Aurora;

– Nova Crixás;

– Nova Glória;

– Nova Veneza;

– Novo Brasil;

– Novo Gama;

– Orizona;

– Ouro Verde de Goiás;

– Ouvidor;

– Palmeiras de Goiás;

– Palmelo;

– Palminópolis;

– Panamá;

– Paranaiguara;

– Paraúna;

– Pilar de Goiás;

– Piracanjuba;

– Piranhas;

– Pirenópolis;

– Pires do Rio;

– Planaltina;

– Pontalina;

– Porteirão;

– Portelândia;

– Professor Jamil;

– Quirinópolis;

– Rialma;

– Rianápolis;

Rio Quente;

– Rio Verde;

– Rubiataba;

– Sanclerlândia;

– Santa Bárbara de Goiás;

– Santa Cruz de Goiás;

– Santa Fé de Goiás;

– Santa Helena de Goiás;

– Santa Isabel;

– Santa Rita do Araguaia;

– Santa Rita do Novo Destino;

– Santa Rosa de Goiás;

– Santa Terezinha de Goiás;

– Santo Antônio da Barra;

– Santo Antônio de Goiás;

– Santo Antônio do Descoberto;

– São Francisco de Goiás;

– São João da Paraúna;

– São Luís de Montes Belos;

– São Miguel do Passa Quatro;

– São Patrício;

– São Simão;

– Senador Canedo;

– Serranópolis;

– Silvânia;

– Taquaral de Goiás;

– Terezópolis de Goiás;

– Três Ranchos;

– Turvânia;

– Turvelândia;

– Uirapuru;

– Uruaçu;

– Uruana;

– Urutaí;

– Valparaíso de Goiás;

– Varjão;

– Vianópolis;

– Vicentinópolis;

– Vila Propício;

– Goiânia;

– São Luiz do Norte.

