Chuvas retornam a Goiás e 192 municípios entram em alerta para tempestades
Mudança nas condições do tempo ocorre por causa do aumento do transporte de umidade vindo da região Norte do Brasil, que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado
Após um período de instabilidade mais limitada, as chuvas devem voltar a ganhar força em várias regiões de Goiás neste domingo (08), elevando o risco de tempestades em grande parte do estado.
De acordo com boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há alerta de risco potencial para tempestades em 192 dos 246 municípios goianos.
A mudança nas condições do tempo ocorre por causa do aumento do transporte de umidade vindo da região Norte do Brasil, que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado. Com isso, a previsão aponta para sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
Segundo o órgão, as precipitações podem alcançar entre 20 e 30 milímetros por hora ou ultrapassar 60 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem passar de 60 km/h em algumas localidades.
Entre as cidades que podem registrar pancadas de chuva estão Anápolis, Goiânia, Catalão, Jataí, Rio Verde e Luziânia, onde a previsão indica temperaturas entre 19 °C e 30 °C e umidade relativa do ar variando de 50% a 95%.
No caso específico de Anápolis, a estimativa é de até 10 mm de chuva, com mínima de 19 °C e máxima de 29 °C, além de possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia.
Em Goiânia, a previsão é de máxima podendo chegar a 30 °C e possibilidade de pancadas de chuva.
Municípios em risco potencial:
