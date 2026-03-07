Fluente em português, atriz norueguesa promessa no Oscar trilhou caminho de Goiás ao tapete vermelho

Durante o período em que morou no estado, Inga optou por uma convivência integral com brasileiros

Davi Galvão - 07 de março de 2026

Atriz Inga Ibsdotter Lilleaas já morou em cidade goiana e muitos não sabem. (Foto: Divulgação)

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Valor Sentimental, a atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas guarda uma ligação profunda e inesperada com o interior do Brasil.

Aos 17 anos, muito antes de brilhar nas telas internacionais, a artista viveu por um ano em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, onde cursou o ensino médio em uma escola regular e mergulhou na cultura local.

A experiência de intercâmbio foi o ponto de partida para sua fluência no português. Durante o período em que morou no estado, Inga optou por uma convivência integral com brasileiros, o que acelerou seu aprendizado do idioma.

Além das salas de aula, a atriz utilizou as telenovelas como ferramenta de estudo. Entre as produções que acompanhava na época, destaca-se Paraíso Tropical, obra que contava com Wagner Moura no elenco, ator com quem Inga dividiria os holofotes anos depois.

Reencontro no circuito internacional

O vínculo com o Brasil deixou de ser apenas uma memória de adolescência para se tornar pauta em grandes festivais. Recentemente, durante o Santa Barbara International Film Festival, Inga e Wagner Moura participaram juntos de um painel voltado a nomes de destaque do cinema mundial.

Na ocasião, a atriz surpreendeu o público e o próprio colega ao falar português com naturalidade.

O encontro celebrou um momento especial para ambos: enquanto Inga concorre por sua atuação em Valor Sentimental, Wagner Moura disputa a estatueta de Melhor Ator por O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A premiação do Oscar será exibida em 15 de março.

Durante o evento, o ator brasileiro manifestou publicamente o interesse em realizar um projeto cinematográfico no Brasil ao lado da colega norueguesa.

Sucesso nas telas

No longa Valor Sentimental, dirigido pelo cineasta Joachim Trier, Inga interpreta Agnes, uma personagem reservada que precisa lidar com o reencontro familiar após a morte da mãe.

A produção se consolidou como um dos títulos europeus mais prestigiados da temporada, acumulando prêmios em diversos festivais.

Tanto o filme de Inga quanto o longa brasileiro protagonizado por Moura seguem trajetórias de sucesso na atual temporada de premiações, ambos figurando também na disputa pela categoria de Melhor Filme Internacional.

