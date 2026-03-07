Masterclass no Sesi Saúde debate gestão de riscos psicossociais nas empresas, em Anápolis

Encontro reuniu empresários e especialistas para discutir saúde mental no ambiente de trabalho e mudanças na NR-1

Isabella Valverde - 07 de março de 2026

Nova unidade está localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Empresários, gestores e profissionais da área de segurança e saúde do trabalho participaram, na manhã desta sexta-feira (06), de uma masterclass especial sobre gestão de riscos psicossociais nas empresas, realizada na unidade do Sesi Saúde, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O encontro, intitulado “Gestão de Riscos Psicossociais na Prática”, abordou, de forma prática, como identificar e reduzir fatores que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores e o ambiente organizacional.

Durante a programação, o Engenheiro de Produção e de Segurança do Trabalho, Mestre em Gestão Integrada, José Carlos, e a Psicóloga da Saúde e clínica, especialista em gestão de pessoas, Thais Brenner, apresentaram estratégias para o levantamento de riscos psicossociais dentro das empresas, além de formas de mitigação e ferramentas já utilizadas para realizar esse diagnóstico no ambiente corporativo.

O evento ocorreu em uma das estruturas mais modernas da região. A unidade do Sesi Saúde no Daia conta com cerca de 3 mil metros quadrados de área, incluindo consultórios, clínica odontológica, salas de treinamento e um galpão preparado para capacitações voltadas às Normas Regulamentadoras.

Além do conteúdo técnico, a masterclass também promoveu troca de experiências entre os participantes, reforçando a importância de discutir a saúde mental de quem movimenta o setor produtivo e de fortalecer práticas mais saudáveis dentro das empresas.

O tema ganhou ainda mais relevância com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que trata da gestão de segurança e saúde no trabalho e passou a incluir de forma explícita os chamados riscos psicossociais no ambiente corporativo.

Na prática, a mudança exige que as empresas identifiquem esses fatores de risco, elaborem um plano de ação integrado à gestão de riscos e realizem o monitoramento contínuo das medidas de prevenção. A fiscalização começa em maio e organizações que não estiverem adequadas poderão sofrer sanções.

