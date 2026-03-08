Mãe e filho morrem após carro bater em carreta na GO-164

Rodovia precisou ser bloqueada para que não acontecessem novos acidente

Da Redação - 08 de março de 2026

Vítimas fatais foram identificadas como Maria das Graças e Wilmar Rodrigues de Almeida (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (07) terminou com duas mortes na GO-164, em São Miguel do Araguaia, no Norte de Goiás.

A ocorrência envolveu uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta na rodovia, no trecho de saída da cidade em direção a Goiânia.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, constataram que duas pessoas que estavam no carro já haviam morrido.

Informações preliminares apontam que as vítimas eram Wilmar Rodrigues de Almeida, 48 anos, filho de Maria das Graças Rodrigues de Almeida, de 59 anos, que também morreu no acidente.

As vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento após os procedimentos periciais.

Durante o atendimento, os bombeiros também realizaram o bloqueio da rodovia para garantir a segurança da ocorrência e preservar o local até a chegada das autoridades responsáveis pela investigação.

A carreta envolvida no acidente transportava bois e acabou tombando com o impacto.

Com isso, houve derramamento de uma grande quantidade de óleo na pista por cerca de 300 metros, o que exigiu a aplicação de serragem para reduzir o risco de novos acidentes.

Parte dos animais ficou presa na estrutura do veículo e precisou ser retirada pelos bombeiros. Após a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), os corpos das vítimas foram removidos.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

