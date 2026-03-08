Panificadora Escola vai abrir curso gratuito de ovo de Páscoa em Anápolis

Capacitação será realizada em março e busca estimular novas oportunidades de renda

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

A Panificadora Escola de Anápolis deve abrir, nas próximas semanas, um curso gratuito voltado à produção de ovos de Páscoa.

A capacitação será realizada na unidade localizada na Travessa Engenheiro Castilho e tem como objetivo ensinar técnicas de confeitaria e incentivar a geração de renda.

A iniciativa integra as ações de qualificação profissional promovidas pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

Além do curso voltado à Páscoa, a Panificadora Escola também oferece capacitações em áreas como produção de pães, panetones, chocotones e doces cristalizados.

Ao longo de 2025, cerca de 900 pessoas participaram das formações oferecidas pela instituição.

A proposta é que os participantes aprendam técnicas que permitam produzir e comercializar alimentos, seja como atividade principal ou como fonte de renda complementar.

Entre os alunos está Gabriela Lopes, de 21 anos. Ela decidiu se matricular em uma das formações após vender brigadeiros nas ruas e buscar uma oportunidade de ampliar a renda.

Depois de concluir o curso de pães diversos, passou a produzir salgados e trabalhar com encomendas.

Para mais informações sobre as capacitações basta entrar em contato pelo WhatsApp da unidade: (62) 9 8469-9686.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!