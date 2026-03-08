PIS/Pasep: confira quem tem dinheiro esquecido para receber e como sacar

Trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988 podem ter valores esquecidos do antigo fundo PIS/Pasep e já podem solicitar o ressarcimento seguindo o calendário oficial de 2026

08 de março de 2026

Trabalhadores brasileiros que tiveram carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 podem ter direito a valores esquecidos do antigo fundo PIS/Pasep. Em 2026, esses cidadãos já podem solicitar o ressarcimento dos valores, que seguem um calendário oficial de pagamento definido pela Caixa Econômica Federal.

Além disso, herdeiros legais também podem solicitar o saque, caso o titular tenha falecido. As informações foram divulgadas em reportagem produzida pela jornalista Gizelle Santos.

Inicialmente, os recursos pertenciam ao antigo Fundo PIS/Pasep. Posteriormente, o governo transferiu esses valores ao Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

Ainda assim, trabalhadores e beneficiários legais continuam com o direito de solicitar o ressarcimento por até cinco anos, desde que façam o pedido dentro do prazo previsto.

Quem tem direito ao dinheiro esquecido do PIS/Pasep

O ressarcimento do PIS/Pasep esquecido atende trabalhadores que possuíam saldo no fundo antes da transferência dos recursos ao Tesouro Nacional.

Dessa forma, têm direito ao saque:

trabalhadores que possuíam saldo no Fundo PIS/Pasep antes da transferência dos valores

beneficiários legais ou herdeiros, no caso de falecimento do titular

Portanto, quem trabalhou formalmente entre 1971 e 1988 deve verificar se possui valores disponíveis para retirada.

Onde consultar e como pedir o ressarcimento

Os trabalhadores podem consultar e solicitar o ressarcimento do PIS/Pasep esquecido tanto pela internet quanto presencialmente.

Primeiramente, a consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS. Além disso, o trabalhador também pode acessar o site do Ministério da Fazenda, no endereço repiscidadao.fazenda.gov.br.

Por outro lado, quem preferir atendimento presencial pode procurar qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Depois de confirmar o direito ao benefício, o trabalhador pode realizar o pedido diretamente pelo aplicativo. Caso prefira, também pode solicitar o ressarcimento presencialmente em uma agência da Caixa.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep em 2026

O pagamento do dinheiro esquecido do PIS/Pasep segue o mês em que o trabalhador solicita o ressarcimento. Assim, o beneficiário recebe o valor no mês seguinte ao deferimento do pedido, conforme o calendário oficial.

Confira o cronograma:

Solicitações feitas até 31/12/2025 → pagamento em 26 de janeiro de 2026

Solicitações feitas até 31/01/2026 → pagamento em 25 de fevereiro de 2026

Solicitações feitas até 28/02/2026 → pagamento em 25 de março de 2026

Solicitações feitas até 31/03/2026 → pagamento em 27 de abril de 2026

Solicitações feitas até 30/04/2026 → pagamento em 25 de maio de 2026

Além disso, o calendário continua nos meses seguintes:

Solicitações feitas até 31/05/2026 → pagamento em 25 de junho de 2026

Solicitações feitas até 30/06/2026 → pagamento em 27 de julho de 2026

Solicitações feitas até 31/07/2026 → pagamento em 25 de agosto de 2026

Solicitações feitas até 31/08/2026 → pagamento em 25 de setembro de 2026

Solicitações feitas até 30/09/2026 → pagamento em 26 de outubro de 2026

Por fim, os últimos pagamentos seguem este cronograma:

Solicitações feitas até 31/10/2026 → pagamento em 25 de novembro de 2026

Solicitações feitas até 30/11/2026 → pagamento em 28 de dezembro de 2026

Solicitações feitas até 31/12/2026 → pagamento em janeiro de 2027

Documentos necessários para solicitar o valor

Para consultar ou solicitar o dinheiro esquecido do PIS/Pasep, o trabalhador precisa apresentar um documento oficial de identificação.

No entanto, quando o titular já faleceu, os herdeiros devem apresentar documentos que comprovem o vínculo legal.

Entre os documentos aceitos estão:

certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com relação de dependentes habilitados à pensão por morte

declaração de dependentes emitida pelo órgão responsável pelo pagamento da pensão

autorização judicial ou declaração de únicos herdeiros emitida em cartório

Além disso, quando existir mais de um herdeiro, todos devem autorizar o saque.

Como receber o dinheiro esquecido

A Caixa realiza o pagamento exclusivamente por crédito em conta do próprio banco.

Primeiramente, o banco pode depositar o valor em conta corrente ou poupança da Caixa, caso o beneficiário já possua conta.

Por outro lado, quando o trabalhador não possui conta na instituição, a Caixa abre automaticamente uma Conta Poupança Social Digital, sem custos adicionais.

Depois disso, o beneficiário pode movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

