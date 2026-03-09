Conheça a regra dos 10 centímetros e como ela pode influenciar na conta de energia elétrica

Um detalhe simples na posição da geladeira pode aumentar o consumo de energia sem que muita gente perceba

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Muitas pessoas não percebem, mas pequenos detalhes na posição da geladeira dentro da cozinha podem fazer uma grande diferença no consumo de energia ao longo do mês.

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em uma casa, justamente porque permanece ligada 24 horas por dia.

Por isso, qualquer erro na instalação ou no posicionamento do aparelho pode aumentar o esforço do motor e, consequentemente, elevar o gasto de eletricidade.

Entre esses cuidados está justamente a chamada regra dos 10 centímetros, uma orientação simples que pode ajudar a reduzir o consumo de energia e melhorar o funcionamento do equipamento.

O que é a regra dos 10 centímetros

A regra dos 10 centímetros consiste em manter uma distância mínima entre a geladeira e a parede ou outros móveis. Especialistas recomendam deixar pelo menos cerca de 10 centímetros de espaço atrás e nas laterais do aparelho.

Essa distância permite que o ar quente gerado pelo funcionamento do compressor circule corretamente. Quando a geladeira funciona, ela precisa liberar calor para manter a parte interna fria.

No entanto, quando o aparelho fica encostado na parede ou apertado entre móveis, o calor não se dissipa de forma adequada. Como consequência, o motor precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna estável.

Portanto, ao garantir esse espaço mínimo de circulação de ar, o equipamento funciona com mais eficiência e consome menos energia.

Como a falta de espaço pode aumentar a conta de luz

Quando a geladeira não possui ventilação suficiente ao redor, o sistema de refrigeração enfrenta mais dificuldade para eliminar o calor gerado pelo próprio funcionamento.

Com isso, o compressor precisa ligar com mais frequência e permanecer ativo por mais tempo. Esse esforço adicional aumenta o consumo de energia e pode refletir diretamente no valor da conta de luz no fim do mês.

Além disso, o excesso de calor acumulado na parte traseira do aparelho também pode reduzir a vida útil do equipamento ao longo do tempo.

Por isso, manter a ventilação adequada não apenas ajuda a economizar energia, mas também contribui para preservar o bom funcionamento da geladeira.

Dicas para economizar energia com a geladeira

Além de respeitar a regra dos 10 centímetros, algumas práticas simples ajudam a evitar desperdício de energia no dia a dia.

Evite abrir a porta com frequência

Cada vez que a porta é aberta, o ar frio sai e o aparelho precisa trabalhar mais para recuperar a temperatura interna.

Não coloque alimentos quentes dentro da geladeira

Espere os alimentos esfriarem antes de guardá-los. Caso contrário, o aparelho precisará gastar mais energia para resfriá-los.

Verifique a vedação da porta

Borrachas desgastadas podem permitir a entrada de ar quente, o que aumenta o esforço do compressor.

Mantenha o aparelho limpo

Limpar a parte traseira da geladeira ajuda a evitar o acúmulo de poeira nas serpentinas, melhorando a troca de calor.

Pequenos hábitos fazem diferença no consumo

No dia a dia, pequenas mudanças de hábito podem gerar uma diferença significativa no consumo de energia elétrica.

Assim, ao aplicar a regra dos 10 centímetros e adotar cuidados simples com a geladeira, é possível melhorar a eficiência do aparelho e evitar aumentos desnecessários na conta de luz.

