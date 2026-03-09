Moradores de Aparecida de Goiânia já podem emitir IPTU e ITU 2026 com até 15% de desconto; veja como pagar

Pagamento dos impostos pode ser feito à vista ou até em 10 vezes

Augusto Araújo - 09 de março de 2026

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia (Foto: Jhonney Macena)

Os moradores de Aparecida de Goiânia já podem emitir os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) referentes a 2026. Os documentos estão disponíveis para consulta e impressão no site da prefeitura.

Para acessar, basta entrar no portal Prefeitura de Aparecida de Goiânia, no endereço aparecida.go.gov.br, clicar na aba “Serviços ao Cidadão” e, em seguida, selecionar a opção “Débitos do Contribuinte”.

A versão física dos boletos também será enviada pelos Correios neste ano. O documento chegará no formato de carta, reunindo todas as parcelas em um único papel, e deve ser entregue nas residências até o fim de março.

Além disso, quem optar pelo pagamento à vista até o dia 02 de abril terá desconto de 15% no valor do imposto.

Por outro lado, os contribuintes que preferirem parcelar poderão dividir o pagamento em até 10 vezes, com a primeira parcela também vencendo em 02 de abril.

Calendário de parcelas do IPTU e ITU 2026

1ª parcela: 02/04/2026

2ª parcela: 30/04/2026

3ª parcela: 29/05/2026

4ª parcela: 30/06/2026

5ª parcela: 31/07/2026

6ª parcela: 31/08/2026

7ª parcela: 30/09/2026

8ª parcela: 30/10/2026

9ª parcela: 30/11/2026

10ª parcela: 30/12/2026

Os boletos podem ser pagos em bancos autorizados, casas lotéricas ou por meios digitais, como internet banking e Pix.

Atendimento ao contribuinte

Quem precisar de atendimento presencial pode procurar unidades do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da prefeitura ou unidades do Vapt-Vupt instaladas na cidade.

Assim, entre os pontos de atendimento estão o SAC Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Cidade Livre, SAC Parque Flamboyant, SAC Veiga Jardim, SAC Polo Empresarial, SAC Vila Brasília, além das unidades do Vapt-Vupt no Buriti Shopping e no Garavelo.

Alíquotas dos impostos

A alíquota do IPTU permanece em 0,4% sobre o valor venal do imóvel, a mesma aplicada em 2025.

Por outro lado, no ITU 2026, a alíquota passa a ser progressiva, começando em 1,5% e podendo chegar a 3% do valor venal do terreno.

Isso porque a mudança entrou em vigor após alteração no Código Tributário Municipal aprovada no ano passado.

