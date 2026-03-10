Não é Búzios, nem Arraial: conheça a praia brasileira de águas cristalinas e pouco movimento que tem conquistado viajantes

Praia alagoana de mar cristalino e atmosfera tranquila tem atraído turistas que buscam paisagens paradisíacas longe das multidões

Gabriel Dias - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Esse Mundo é Nosso)

Entre os destinos mais famosos do litoral brasileiro, Búzios e Arraial do Cabo costumam aparecer entre os favoritos de quem sonha com praias de águas transparentes e paisagens paradisíacas.

No entanto, longe das multidões que costumam ocupar esses lugares, existe um refúgio ainda pouco explorado que vem chamando a atenção de viajantes em busca de tranquilidade.

Localizada no litoral norte de Alagoas, a Praia do Patacho tem se tornado cada vez mais conhecida entre turistas que procuram um cenário paradisíaco sem o movimento intenso dos destinos mais populares. A região preserva um ambiente natural que impressiona logo à primeira vista.

O mar se destaca pelo tom cristalino e pela tranquilidade das águas, que formam verdadeiras piscinas naturais em determinados períodos da maré.

A extensa faixa de areia clara, somada aos coqueirais que cercam a praia, cria um cenário que lembra cartões-postais do Caribe.

Mesmo com a beleza exuberante, a Praia do Patacho ainda mantém um clima sossegado. Por estar localizada em uma área menos urbanizada, o destino conserva a atmosfera tranquila de vila litorânea, com poucas construções e um ritmo bem mais calmo do que o de praias superturísticas.

Esse conjunto de características tem atraído viajantes que buscam experiências mais autênticas e contato direto com a natureza.

A ausência de grandes aglomerações permite que os visitantes aproveitem o mar cristalino, caminhadas pela areia e o silêncio típico de lugares ainda preservados.

