Tire da tomada: o eletrônico esquecido que continua consumindo energia mesmo quando parece desligado

Alguns aparelhos continuam consumindo eletricidade silenciosamente dentro de casa, mesmo quando ninguém está usando

Daniella Bruno - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Muitas pessoas acreditam que desligar um aparelho no controle remoto ou no botão encerra totalmente o consumo de energia. No entanto, diversos eletrônicos continuam utilizando eletricidade mesmo quando parecem desligados.

Esse fenômeno recebe o nome de consumo de energia em stand-by. Nesse modo, o aparelho permanece parcialmente ativo para responder rapidamente quando o usuário decide ligá-lo novamente.

Assim, mesmo sem uso direto, o dispositivo continua conectado à rede elétrica e utiliza uma pequena quantidade de energia. À primeira vista, esse gasto pode parecer insignificante.

Entretanto, quando vários aparelhos permanecem conectados durante todo o dia, o consumo acumulado começa a aparecer na conta de luz.

Além disso, muitas pessoas mantêm esses dispositivos conectados permanentemente à tomada. Consequentemente, o consumo ocorre de forma contínua, mesmo quando ninguém está utilizando o aparelho.

Portanto, entender como funciona o stand-by pode ajudar a reduzir desperdícios e tornar o uso da energia mais consciente dentro de casa.

O que é o modo stand-by e por que ele consome energia

Primeiramente, é importante compreender que o modo stand-by não representa um desligamento completo do aparelho. Na prática, o equipamento permanece em um estado de espera.

Nesse estado, alguns circuitos internos continuam funcionando. Eles permitem, por exemplo, que o aparelho responda rapidamente ao controle remoto ou ao botão de ligar.

Por esse motivo, televisores, micro-ondas e videogames mantêm partes do sistema ativo. Como resultado, esses dispositivos continuam puxando energia da rede elétrica.

Além disso, diversos aparelhos possuem luzes indicadoras, sensores ou relógios digitais que permanecem funcionando o tempo todo.

Embora esses recursos pareçam simples, eles exigem energia para continuar ativos.

Consequentemente, mesmo um consumo pequeno pode se tornar relevante ao longo do tempo, principalmente quando vários aparelhos permanecem nesse modo dentro da mesma casa.

Quais aparelhos costumam consumir energia mesmo quando parecem desligados

Em seguida, vale observar que alguns eletrônicos são conhecidos por permanecer em modo de espera com frequência.

Entre os exemplos mais comuns estão televisores, decodificadores de TV, videogames, computadores, monitores e micro-ondas com visor digital. Todos esses aparelhos costumam manter sistemas ativos para facilitar o uso imediato.

Além disso, carregadores de celular também podem consumir pequenas quantidades de energia quando permanecem conectados à tomada. Mesmo sem carregar nenhum dispositivo, eles continuam ligados à rede elétrica.

Por esse motivo, especialistas recomendam retirar da tomada aparelhos que ficam longos períodos sem uso.

Outra alternativa prática consiste em utilizar réguas de energia com interruptor. Dessa forma, é possível desligar vários dispositivos ao mesmo tempo com apenas um clique.

Portanto, pequenas mudanças na rotina podem ajudar a reduzir o desperdício de energia. Ao prestar atenção nesses detalhes, o consumidor diminui o consumo desnecessário e ainda evita surpresas na conta de luz ao final do mês.

