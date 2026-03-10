Vídeo viraliza no TikTok ao mostrar “obsessão” de Anápolis por aviões

Cidade é considerada extremamente estratégica e importante no cenário da Aeronáutica nacional

Vídeo viralizou no TikTok ao mostrar estátuas de aviões espalhadas por Anápolis. (Imagem: Captura de Tela/TikTok/@manuaisz)

Se Anápolis ganhasse uma moeda a cada estátua de avião erguida, a cidade teria três moedas. Não é muito, mas ainda curioso que tenha ocorrido três vezes e ainda por cima feito a cidade viralizar no TikTok.

Isso porque um vídeo que já conta com mais de 180 mil visualizações, o perfil Manuaisz deu o que falar ao comentar sobre o “hiperfoco” do município com os modelos de aviões.

A piada, obviamente, faz alusão às três estátuas que se tornaram cartões-postais da cidade, localizadas na Vila dos Oficiais, dos Suboficiais e Sargentos e na Praça Americano do Brasil.

Esta última localidade ilustra tão bem a identificação da população com os monumentos que muitos sequer conhecem a alcunha do lugar, chamando-o popularmente apenas de “praça do avião”.

Nos comentários, os internautas, muitos anapolinos, acharam bastante graça da situação e viram com certa surpresa a cidade receber tamanha atenção por algo que se torno tão natural e corriqueiro para quem é de lá.

“A praça que eu não sei o nome até hoje pq pra mim é “a praça do avião”, brincou um.

“Não acredito que meu país Anápolis tá aparecendo no tik tok por causa dos aviões”, disse outra.

A presença estratégica da Base Aérea de Anápolis (BAAN), primeira unidade brasileira construída para aviões supersônicos, consolidou a cidade como o coração da defesa aérea nacional, o que justifica esses monumentos em suas praças.

As “estátuas” dos caças Mirage III (F-103E) no centro, o Mirage III Biposto (F-103D) na Vila dos Sargentos e o Gloster Meteor (F-8) na Vila dos Oficiais conectam a identidade dos anapolinos ao legado tecnológico e militar da FAB na proteção do Planalto Central.

@manuaisz dessa vez eles não tira #fy #mulherdepreso🔓🕊👫💍 #viral #floptok #militar ♬ original sound – soundeffectpack

