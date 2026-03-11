6 erros ao limpar o fogão de vidro que estão arranhando a superfície sem você perceber

Alguns hábitos comuns na limpeza podem danificar a superfície do fogão e reduzir sua durabilidade sem que você perceba

Ao limpar fogão de vidro, certos erros podem provocar arranhões na superfície e comprometer o brilho do eletrodoméstico
(Foto: Ilustração/Youtube/A Silvana Culinária)

O fogão de vidro se tornou cada vez mais comum nas cozinhas modernas. Além de elegante, esse tipo de eletrodoméstico também facilita a limpeza no dia a dia. No entanto, muitos hábitos aparentemente inofensivos podem danificar a superfície.

Isso acontece porque o vidro temperado é resistente ao calor, mas ainda pode sofrer arranhões quando entra em contato com materiais abrasivos ou métodos inadequados de limpeza.

Por isso, aprender a limpar fogão de vidro corretamente ajuda a preservar o brilho e a durabilidade do aparelho. Além disso, pequenas mudanças na rotina de limpeza evitam danos que podem se tornar permanentes com o tempo.

A seguir, veja alguns erros comuns que podem prejudicar a superfície sem que você perceba.

Erros comuns ao limpar fogão de vidro

Alguns hábitos bastante comuns acabam comprometendo o acabamento do fogão. Entre os principais erros estão

• Usar esponja abrasiva
Muitas pessoas recorrem ao lado áspero da esponja para remover sujeiras difíceis. No entanto, esse material pode provocar microarranhões no vidro.

• Utilizar palha de aço
Esse item é ainda mais agressivo para a superfície. Além disso, o contato constante pode deixar marcas visíveis no fogão.

• Aplicar produtos de limpeza muito fortes
Certos produtos químicos podem desgastar o acabamento do vidro. Por esse motivo, é mais seguro usar detergente neutro ou produtos específicos.

• Esfregar com muita força
Ao tentar remover gordura acumulada, algumas pessoas acabam pressionando demais a esponja. Dessa forma, o risco de arranhões aumenta.

• Limpar com o fogão ainda quente
O choque térmico pode prejudicar a superfície. Além disso, a sujeira tende a se espalhar com mais facilidade.

• Usar panos ásperos ou secos
Tecidos muito rígidos também podem riscar o vidro ao longo do tempo.

Como limpar fogão de vidro da forma correta

Alguns cuidados simples ajudam a manter o fogão limpo e protegido.

Veja algumas práticas recomendadas

• Aguarde o fogão esfriar antes de iniciar a limpeza.
• Utilize pano macio ou esponja suave.
• Prefira detergente neutro ou produtos específicos para vidro.
• Remova resíduos com movimentos leves.
• Finalize com pano seco para manter o brilho.

Além disso, manter a limpeza frequente evita o acúmulo de gordura e facilita a remoção das manchas.

Em resumo, aprender a limpar fogão de vidro corretamente ajuda a preservar o acabamento do eletrodoméstico. Com cuidados simples no dia a dia, é possível manter a superfície brilhante, evitar arranhões e aumentar a durabilidade do aparelho.

