6 erros ao limpar o fogão de vidro que estão arranhando a superfície sem você perceber
Alguns hábitos comuns na limpeza podem danificar a superfície do fogão e reduzir sua durabilidade sem que você perceba
O fogão de vidro se tornou cada vez mais comum nas cozinhas modernas. Além de elegante, esse tipo de eletrodoméstico também facilita a limpeza no dia a dia. No entanto, muitos hábitos aparentemente inofensivos podem danificar a superfície.
Isso acontece porque o vidro temperado é resistente ao calor, mas ainda pode sofrer arranhões quando entra em contato com materiais abrasivos ou métodos inadequados de limpeza.
Por isso, aprender a limpar fogão de vidro corretamente ajuda a preservar o brilho e a durabilidade do aparelho. Além disso, pequenas mudanças na rotina de limpeza evitam danos que podem se tornar permanentes com o tempo.
A seguir, veja alguns erros comuns que podem prejudicar a superfície sem que você perceba.
Erros comuns ao limpar fogão de vidro
Alguns hábitos bastante comuns acabam comprometendo o acabamento do fogão. Entre os principais erros estão
• Usar esponja abrasiva
Muitas pessoas recorrem ao lado áspero da esponja para remover sujeiras difíceis. No entanto, esse material pode provocar microarranhões no vidro.
• Utilizar palha de aço
Esse item é ainda mais agressivo para a superfície. Além disso, o contato constante pode deixar marcas visíveis no fogão.
• Aplicar produtos de limpeza muito fortes
Certos produtos químicos podem desgastar o acabamento do vidro. Por esse motivo, é mais seguro usar detergente neutro ou produtos específicos.
• Esfregar com muita força
Ao tentar remover gordura acumulada, algumas pessoas acabam pressionando demais a esponja. Dessa forma, o risco de arranhões aumenta.
• Limpar com o fogão ainda quente
O choque térmico pode prejudicar a superfície. Além disso, a sujeira tende a se espalhar com mais facilidade.
• Usar panos ásperos ou secos
Tecidos muito rígidos também podem riscar o vidro ao longo do tempo.
Como limpar fogão de vidro da forma correta
Alguns cuidados simples ajudam a manter o fogão limpo e protegido.
Veja algumas práticas recomendadas
• Aguarde o fogão esfriar antes de iniciar a limpeza.
• Utilize pano macio ou esponja suave.
• Prefira detergente neutro ou produtos específicos para vidro.
• Remova resíduos com movimentos leves.
• Finalize com pano seco para manter o brilho.
Além disso, manter a limpeza frequente evita o acúmulo de gordura e facilita a remoção das manchas.
Em resumo, aprender a limpar fogão de vidro corretamente ajuda a preservar o acabamento do eletrodoméstico. Com cuidados simples no dia a dia, é possível manter a superfície brilhante, evitar arranhões e aumentar a durabilidade do aparelho.
