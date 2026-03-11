Andar com carro sujo pode render multas, ponto na carteira e até remoção do veículo

Pequenos descuidos com o veículo podem gerar consequências inesperadas nas ruas

Magno Oliver - 11 de março de 2026

Manter o carro limpo não é apenas uma questão estética. Em determinadas situações, a sujeira acumulada no veículo pode gerar penalidades previstas na legislação brasileira de trânsito.

Embora muitos motoristas não saibam, placas encobertas por lama ou poeira, vidros com baixa visibilidade e sistemas de iluminação comprometidos podem resultar em multas, pontos na carteira e até retenção do automóvel durante fiscalizações.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor tem a responsabilidade de manter o veículo em condições adequadas de circulação e segurança. Isso inclui garantir que elementos essenciais, como a placa de identificação, estejam sempre legíveis.

Caso a sujeira impeça a leitura correta da placa, a situação pode ser enquadrada como infração gravíssima, sujeita a multa, sete pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo até que o problema seja resolvido.

Na prática, a presença de poeira ou lama na lataria não gera automaticamente uma autuação. A fiscalização costuma considerar se a sujeira compromete a identificação do veículo ou prejudica a segurança no trânsito.

Em operações realizadas por agentes e policiais rodoviários, também são avaliados itens como faróis, lanternas e o para-brisa.

Se esses componentes estiverem sujos a ponto de dificultar a visibilidade ou a iluminação da via, o motorista pode ser responsabilizado por conduzir o veículo sem os cuidados necessários.

Manter esses itens limpos é uma medida simples que evita transtornos e contribui para a segurança nas ruas e estradas.

Por isso, mesmo que a legislação não puna diretamente a sujeira superficial, a recomendação é que motoristas verifiquem regularmente a condição da placa, dos vidros e das luzes do veículo antes de circular.

Essa atenção reduz riscos de autuação e ajuda a garantir que o automóvel esteja dentro das normas exigidas pela lei.

Confira mais detalhes:

