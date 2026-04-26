Advogada explica: grávida pode receber dois salários-maternidade que somam mais de R$ 12 mil

Entenda quando a trabalhadora pode acumular pagamentos durante a licença e como garantir esse direito

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Saiba quando grávidas podem receber dois salários-maternidade e como garantir esse direito junto ao INSS.
(Foto: Governo de Goiás/ Iron Braz)

Muitas mulheres ainda desconhecem um detalhe importante sobre a licença-maternidade, e, por isso, acabam deixando de receber valores que têm direito. Em alguns casos específicos, a trabalhadora pode sim receber dois salários-maternidade, o que pode ultrapassar os R$ 12 mil ao longo do período.

A explicação foi destacada pela equipe da Silva Costa, que atuam na área da advocacia previdenciária (@previdenciario.silvacosta), que alerta para a importância de conhecer as regras e agir dentro do prazo.

Quando é possível receber dois salários-maternidade?

Antes de tudo, é importante entender que não se trata de um “benefício duplicado” comum para todas as trabalhadoras. Na verdade, essa possibilidade acontece em situações específicas previstas na legislação.

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De modo geral, a mulher pode receber dois pagamentos quando exerce mais de uma atividade formal ao mesmo tempo. Por exemplo, quando trabalha com carteira assinada e também contribui como autônoma ou possui outro vínculo empregatício.

Nesses casos, cada vínculo pode gerar um salário-maternidade, desde que a segurada cumpra os requisitos exigidos pelo INSS em cada atividade.

Como funciona o pagamento na prática

Na prática, o salário-maternidade pode ser pago de duas formas. Primeiro, a empresa antecipa o pagamento para funcionárias com carteira assinada. Depois, o INSS compensa esse valor à empresa.

Por outro lado, quando a mulher possui outra fonte de contribuição — como trabalho autônomo ou segundo emprego — ela pode solicitar diretamente ao INSS o benefício referente a essa atividade.

Assim, ao somar os valores dos dois vínculos, o total recebido pode ultrapassar R$ 12 mil durante todo o período da licença.

Quem tem direito ao benefício

Para garantir o salário-maternidade, a trabalhadora precisa cumprir alguns requisitos básicos. Entre eles:

  • Estar contribuindo para o INSS
  • Comprovar a atividade profissional
  • Cumprir a carência exigida, quando aplicável
  • Estar dentro do período de afastamento por parto, adoção ou guarda judicial

Além disso, é fundamental manter os dados atualizados e reunir a documentação correta antes de solicitar o benefício.

Por que muitas mulheres perdem esse direito

Apesar disso, muitas mães deixam de receber valores adicionais simplesmente por falta de informação. Como nem sempre o segundo benefício é automático, a trabalhadora precisa fazer o pedido junto ao INSS.

Por isso, quem não se informa acaba recebendo apenas uma parte do que poderia ter direito.

Como solicitar e evitar prejuízos

Para não perder o benefício, o ideal é agir com antecedência. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135.

Além disso, buscar orientação especializada pode ajudar a identificar todos os vínculos e garantir o recebimento completo dos valores.

 

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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