Empreendedoras de sucesso: mãe e filha encontram 35 mil itens dos anos 1980 em depósito e criam negócio de moda vintage

Em meio a milhares de itens achados em um depósito dos anos 1980, mãe e filha viram no meio dessa bagunça uma chance para empreender

Gustavo de Souza - 11 de março de 2026

O que começou como uma simples missão de limpeza acabou se tornando uma oportunidade rara de negócio.

Em 2021, Scottlynn Krause e sua mãe foram chamadas para esvaziar um depósito de 93 m² em Sacramento, na Califórnia (EUA), pertencente a Franz, avô de uma amiga da família e ex-dono de uma loja de artigos esportivos ativa entre as décadas de 1960 e 1980.

Ao abrirem o local, encontraram uma cápsula do tempo. O depósito estava fechado desde 1990 e guardava milhares de roupas e acessórios esportivos dos anos 1980 ainda novos.

Segundo relato publicado pelo Business Insider, havia cerca de 10 mil pares de sapatos, 25 mil bonés e 2,5 mil calças de beisebol, além de peças de marcas como Nike, Adidas, Puma e Champion.

Uma troca inesperada

A família de Franz fez uma proposta: se mãe e filha retirassem todo o estoque em até 16 dias, poderiam ficar com as peças. Sem saber o valor do material, aceitaram o desafio.

Inicialmente, o plano era vender tudo em três meses. Porém, Krause percebeu o potencial do mercado retrô e decidiu transformar o achado em negócio. Assim nascia a CS80 Vintage.

Do improviso ao comércio online

As vendas começaram em feiras de antiguidades em 2022. Com o aumento da procura, a dupla criou uma estratégia baseada em escassez.

O site da marca, lançado em dezembro de 2025, libera apenas 25 itens por vez, duas vezes por semana: às quartas e domingos. Até agora, somente um décimo do estoque foi disponibilizado.

Nostalgia valiosa

A raridade das peças também atraiu a indústria do entretenimento. Segundo Krause, roupas da coleção foram usadas em um comercial da rede Target inspirado na série Stranger Things, da Netflix.

Entre os itens mais raros estão uma coleção do grupo Run-DMC ainda lacrada e um par de tênis de boxe Adidas dos anos 1980, semelhante aos usados por Freddie Mercury e associados ao visual clássico da franquia Rocky.

Hoje, mãe e filha ainda operam o negócio de forma artesanal, catalogando, fotografando e enviando os pedidos. Para Krause, o projeto também é uma forma de preservar o legado de Franz e a estética da moda esportiva dos anos 1980.

