Não é no varal, nem na cadeira: o jeito certo de secar toalhas e evitar cheiro ruim no tecido
Um hábito comum no dia a dia pode estar causando aquele odor desagradável que aparece depois do banho
Toalhas fazem parte da rotina diária e estão entre os itens mais usados dentro de casa.
No entanto, muitas pessoas ainda cometem erros simples na hora de secá-las depois do banho, o que pode causar um problema bastante comum: o cheiro desagradável no tecido.
Esse odor aparece quando a toalha permanece úmida por muito tempo.
A umidade cria o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, que acabam impregnando o tecido com aquele cheiro característico de mofo.
Muita gente acredita que basta pendurar a toalha em qualquer lugar — seja no varal improvisado dentro do banheiro ou até mesmo em cadeiras e portas. Porém, esse hábito dificulta a secagem completa do tecido e favorece o acúmulo de umidade.
Por isso, adotar algumas práticas simples no dia a dia pode fazer toda a diferença. Ao secar as toalhas da maneira correta, você evita odores desagradáveis, preserva o tecido por mais tempo e mantém a higiene do ambiente.
O jeito certo de secar toalhas
Para garantir que as toalhas sequem corretamente, o primeiro passo é estendê-las totalmente abertas. Quando o tecido fica dobrado ou amontoado, o ar não circula de maneira adequada e a umidade demora muito mais para evaporar.
Além disso, escolha sempre um local bem ventilado. Ambientes com circulação de ar aceleram a secagem e reduzem a chance de surgirem odores desagradáveis.
Outro ponto importante é evitar deixar toalhas dentro do banheiro por muito tempo. Como o local costuma acumular vapor durante o banho, a umidade dificulta a secagem do tecido.
Portanto, sempre que possível, leve a toalha para um espaço mais arejado da casa ou para um varal externo. Dessa forma, o tecido seca mais rápido e permanece livre de odores.
Hábitos simples que evitam cheiro ruim nas toalhas
Além da forma de secar, alguns cuidados diários ajudam a manter as toalhas sempre limpas e cheirosas.
Abra bem a toalha após o uso
Primeiramente, evite deixar a toalha amassada ou enrolada. Estenda o tecido completamente para facilitar a circulação de ar.
Lave as toalhas com frequência
Outro hábito importante é lavar as toalhas regularmente. O uso constante acumula suor, células da pele e umidade, fatores que favorecem o surgimento de odores.
Evite excesso de sabão
Muitas pessoas acreditam que usar mais sabão melhora a limpeza. No entanto, o excesso pode deixar resíduos no tecido, o que contribui para o mau cheiro.
Garanta boa ventilação no ambiente
Por fim, mantenha o banheiro ventilado sempre que possível. Abrir janelas ou usar exaustores ajuda a reduzir a umidade e melhora a secagem das toalhas.
Pequenas mudanças na rotina fazem grande diferença no cuidado com os tecidos. Ao aprender como secar toalhas corretamente, você evita odores desagradáveis, prolonga a vida útil das peças e mantém a casa muito mais agradável no dia a dia.
