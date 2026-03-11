Não é no varal, nem na cadeira: o jeito certo de secar toalhas e evitar cheiro ruim no tecido

Um hábito comum no dia a dia pode estar causando aquele odor desagradável que aparece depois do banho

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Toalhas fazem parte da rotina diária e estão entre os itens mais usados dentro de casa.

No entanto, muitas pessoas ainda cometem erros simples na hora de secá-las depois do banho, o que pode causar um problema bastante comum: o cheiro desagradável no tecido.

Esse odor aparece quando a toalha permanece úmida por muito tempo.

A umidade cria o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, que acabam impregnando o tecido com aquele cheiro característico de mofo.

Muita gente acredita que basta pendurar a toalha em qualquer lugar — seja no varal improvisado dentro do banheiro ou até mesmo em cadeiras e portas. Porém, esse hábito dificulta a secagem completa do tecido e favorece o acúmulo de umidade.

Por isso, adotar algumas práticas simples no dia a dia pode fazer toda a diferença. Ao secar as toalhas da maneira correta, você evita odores desagradáveis, preserva o tecido por mais tempo e mantém a higiene do ambiente.

O jeito certo de secar toalhas

Para garantir que as toalhas sequem corretamente, o primeiro passo é estendê-las totalmente abertas. Quando o tecido fica dobrado ou amontoado, o ar não circula de maneira adequada e a umidade demora muito mais para evaporar.

Além disso, escolha sempre um local bem ventilado. Ambientes com circulação de ar aceleram a secagem e reduzem a chance de surgirem odores desagradáveis.

Outro ponto importante é evitar deixar toalhas dentro do banheiro por muito tempo. Como o local costuma acumular vapor durante o banho, a umidade dificulta a secagem do tecido.

Portanto, sempre que possível, leve a toalha para um espaço mais arejado da casa ou para um varal externo. Dessa forma, o tecido seca mais rápido e permanece livre de odores.

Hábitos simples que evitam cheiro ruim nas toalhas

Além da forma de secar, alguns cuidados diários ajudam a manter as toalhas sempre limpas e cheirosas.

Abra bem a toalha após o uso

Primeiramente, evite deixar a toalha amassada ou enrolada. Estenda o tecido completamente para facilitar a circulação de ar.

Lave as toalhas com frequência

Outro hábito importante é lavar as toalhas regularmente. O uso constante acumula suor, células da pele e umidade, fatores que favorecem o surgimento de odores.

Evite excesso de sabão

Muitas pessoas acreditam que usar mais sabão melhora a limpeza. No entanto, o excesso pode deixar resíduos no tecido, o que contribui para o mau cheiro.

Garanta boa ventilação no ambiente

Por fim, mantenha o banheiro ventilado sempre que possível. Abrir janelas ou usar exaustores ajuda a reduzir a umidade e melhora a secagem das toalhas.

Pequenas mudanças na rotina fazem grande diferença no cuidado com os tecidos. Ao aprender como secar toalhas corretamente, você evita odores desagradáveis, prolonga a vida útil das peças e mantém a casa muito mais agradável no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!