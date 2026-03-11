O país que os brasileiros vão e se sentem ricos, pois o real é muito valorizado

Um destino europeu pouco lembrado vem surpreendendo turistas brasileiros recentemente pelo baixo custo

Magno Oliver - 11 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Nos últimos anos, um destino europeu relativamente pouco explorado por turistas brasileiros começou a ganhar destaque por um motivo curioso: o poder de compra do real brasileiro por lá.

Trata-se da Romênia, país localizado no leste da Europa que combina história medieval, paisagens naturais e um custo de vida significativamente menor do que em muitos destinos tradicionais do continente.

Para muitos visitantes vindos do Brasil, a experiência de viagem acaba trazendo uma sensação incomum de maior poder financeiro durante a estadia.

O fenômeno ocorre principalmente por causa da relação cambial entre o real brasileiro e a moeda local romena, o leu.

Embora o Brasil não tenha uma das moedas mais fortes do mundo, o custo médio de bens e serviços na Romênia ainda é relativamente baixo quando comparado a países da Europa Ocidental.

Dados do Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional indicam que o país mantém um custo de vida inferior ao de destinos turísticos mais consolidados da região, o que acaba ampliando o poder de compra de visitantes estrangeiros.

Na prática, isso significa que gastos comuns de viagem, como alimentação, transporte e hospedagem, costumam ser mais acessíveis.

Restaurantes, hotéis e atrações culturais em cidades como Bucareste, a capital romena, frequentemente apresentam preços mais baixos que os encontrados em capitais turísticas da Europa Ocidental.

Além disso, o país oferece um vasto patrimônio histórico, com castelos, igrejas antigas e regiões montanhosas que atraem visitantes interessados em cultura e natureza.

Essa combinação entre preços competitivos, riqueza histórica e relativa proximidade com outros destinos europeus vem aumentando o interesse por viagens ao país.

A Romênia começa a aparecer cada vez mais em roteiros de brasileiros que buscam conhecer a Europa sem enfrentar custos tão elevados.

Para quem planeja explorar o continente com orçamento controlado, o destino pode representar uma oportunidade rara de viajar com maior conforto financeiro.

Conheça mais detalhes de lá:

