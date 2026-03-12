Depois de muito perder, esses 4 signos vão viver um período de sorte no amor e no dinheiro

Após uma fase de desafios e instabilidade, alguns signos podem entrar em um ciclo mais favorável para recomeços, conquistas e prosperidade

Layne Brito - 12 de março de 2026

(Foto : Reprodução/Pexels)

Nem sempre a vida anda no ritmo que se espera. Há momentos em que perdas emocionais, frustrações financeiras e planos interrompidos parecem se acumular de uma vez só, deixando a sensação de que nada está avançando.

Na astrologia, porém, esses períodos também fazem parte de ciclos que podem mudar e, para alguns signos, a maré começa a virar de forma bastante promissora.

Depois de atravessar fases marcadas por decepções, inseguranças e desencontros, quatro signos tendem a sentir uma mudança importante tanto no campo afetivo quanto na vida material.

A energia agora favorece reconstrução, novas oportunidades e um tipo de sorte que surge quando o céu parece finalmente abrir espaço para aquilo que antes só trazia desgaste.

Veja quais são os 4 signos que podem viver essa virada:

1. Touro

Depois de um período de cobranças e perdas, Touro pode entrar em uma fase mais estável no amor e nas finanças.

O signo tende a reencontrar segurança emocional e também pode se deparar com boas oportunidades de crescimento material.

2. Câncer

Cancerianos podem viver um momento de cura e recomeço. No amor, a tendência é de conexões mais sinceras e tranquilas.

No dinheiro, a fase favorece organização, alívio e novas chances de equilíbrio.

3. Virgem

Após muita pressão e desgaste, Virgem pode começar a colher resultados mais positivos.

A sorte tende a aparecer em decisões práticas, no trabalho e também em relações afetivas mais maduras e consistentes.

4. Escorpião

Escorpianos podem deixar para trás uma fase pesada e entrar em um período de intensidade mais favorável.

O amor pode ganhar novos caminhos, enquanto o lado financeiro tende a mostrar sinais de recuperação e avanço.

Para esses signos, o momento é de deixar o peso do passado perder força.

Na astrologia, quando um ciclo difícil chega ao fim, o que vem depois pode trazer exatamente aquilo que parecia mais distante: paz no coração e fôlego novo para prosperar.

