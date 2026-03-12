É proibido ter poço artesiano em casa ou terreno particular? Veja o que diz a lei

Lei das Águas determina que a captação de água subterrânea exige autorização dos órgãos responsáveis pelos recursos hídricos

Gabriel Dias - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/GOV)

Ter um poço artesiano em casa pode parecer uma solução simples para garantir o abastecimento de água.

No entanto, muita gente não sabe que a perfuração desse tipo de estrutura envolve regras legais e ambientais que precisam ser respeitadas.

No Brasil, a água subterrânea é considerada um bem público. Isso significa que, mesmo estando localizada abaixo de um terreno particular, ela não pertence automaticamente ao proprietário do imóvel.

Por esse motivo, a utilização desse recurso depende de autorização dos órgãos responsáveis pela gestão hídrica.

A legislação que regula o tema é a Lei nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas. Ela estabelece que o uso de recursos hídricos, incluindo a captação de água subterrânea por meio de poços artesianos, pode exigir uma autorização chamada de outorga.

Essa autorização é concedida pelos órgãos estaduais de recursos hídricos e serve para controlar a exploração da água, evitar desperdício e proteger os aquíferos.

O objetivo é garantir que o uso individual não comprometa o abastecimento coletivo nem provoque impactos ambientais.

Na prática, isso significa que ter um poço artesiano em casa ou em terreno particular não é proibido. Porém, a perfuração precisa seguir normas técnicas e, na maioria dos casos, deve ser registrada ou autorizada pelo órgão competente do estado.

Quando um poço é construído sem autorização, ele pode ser considerado irregular. Nesses casos, o responsável pode sofrer penalidades que vão desde advertência e multas até a determinação de lacrar ou interditar o poço.

Outro ponto importante é que alguns municípios mantêm a obrigatoriedade de ligação à rede pública de abastecimento, mesmo quando existe poço artesiano no imóvel.

Por isso, antes de iniciar a perfuração, especialistas recomendam consultar a legislação estadual e procurar o órgão responsável pela gestão de recursos hídricos.

