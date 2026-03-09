Família cria sistema simples que capta água da chuva e reduz conta de água
Sistema simples conectado à calha do telhado permite captar água da chuva para tarefas domésticas e reduzir desperdício
Uma solução simples e de baixo custo tem ajudado famílias a reduzir o desperdício de água e economizar na conta mensal.
A instalação de uma cisterna caseira feita com um galão de 200 litros conectado à calha do telhado permite captar água da chuva e reaproveitá-la em diversas atividades domésticas.
O sistema funciona de maneira direta: a água que normalmente escorreria pelas calhas e seria descartada é desviada para um reservatório.
- “Hakuna Matata”: descubra o verdadeiro significado da expressão que ficou famosa no filme “O Rei Leão”
- Nem esmalte, nem base cara: o truque com bicarbonato que pode devolver o brilho das unhas em poucos minutos
- Não é farinha de trigo, nem amido: o ingrediente simples que deixa o molho branco mais cremoso e sem pelotas
Em um telhado de aproximadamente 15 metros quadrados, por exemplo, cada milímetro de chuva pode gerar cerca de 15 litros de água. Em uma precipitação de 10 mm, o volume captado pode chegar a aproximadamente 150 litros.
Esse reaproveitamento pode representar uma economia mensal entre R$ 30 e R$ 50 na conta de água para uma família média de três pessoas.
A água armazenada não precisa ser potável, já que costuma ser utilizada em tarefas que não exigem tratamento, como regar plantas, lavar quintais, limpar áreas externas, lavar carros ou dar descarga.
O sistema de captação é relativamente barato. Um conjunto básico, composto por galão de 200 litros, conexões de PVC, filtro simples e torneira, pode custar entre R$ 150 e R$ 300. Em muitos casos, a instalação pode ser feita em apenas uma tarde, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.
Para montar a estrutura, o galão é posicionado próximo ao ponto de descida da calha. Um desvio é instalado no tubo que conduz a água do telhado, direcionando parte do fluxo para o reservatório.
Quando o recipiente enche, o excesso continua descendo normalmente pela tubulação, evitando transbordamentos.
Filtros simples, como telas ou peneiras, ajudam a impedir a entrada de folhas, galhos e insetos no reservatório. Além disso, é recomendável manter o galão sempre bem fechado para evitar a entrada de mosquitos e a formação de larvas.
Apesar de não ser indicada para consumo humano sem tratamento específico, a água da chuva pode substituir parte da água tratada em diversas tarefas do dia a dia. Isso reduz o consumo total da residência e diminui a pressão sobre os sistemas de abastecimento.
Além da economia financeira, a prática também traz benefícios ambientais. A captação de água pluvial ajuda a reduzir o volume de água que chega rapidamente às redes de drenagem urbana, contribuindo para diminuir os riscos de alagamentos em períodos de chuva intensa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!