Família cria sistema simples que capta água da chuva e reduz conta de água

Sistema simples conectado à calha do telhado permite captar água da chuva para tarefas domésticas e reduzir desperdício

Gabriel Dias - 09 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/UMAPAZ)

Uma solução simples e de baixo custo tem ajudado famílias a reduzir o desperdício de água e economizar na conta mensal.

A instalação de uma cisterna caseira feita com um galão de 200 litros conectado à calha do telhado permite captar água da chuva e reaproveitá-la em diversas atividades domésticas.

O sistema funciona de maneira direta: a água que normalmente escorreria pelas calhas e seria descartada é desviada para um reservatório.

Em um telhado de aproximadamente 15 metros quadrados, por exemplo, cada milímetro de chuva pode gerar cerca de 15 litros de água. Em uma precipitação de 10 mm, o volume captado pode chegar a aproximadamente 150 litros.

Esse reaproveitamento pode representar uma economia mensal entre R$ 30 e R$ 50 na conta de água para uma família média de três pessoas.

A água armazenada não precisa ser potável, já que costuma ser utilizada em tarefas que não exigem tratamento, como regar plantas, lavar quintais, limpar áreas externas, lavar carros ou dar descarga.

O sistema de captação é relativamente barato. Um conjunto básico, composto por galão de 200 litros, conexões de PVC, filtro simples e torneira, pode custar entre R$ 150 e R$ 300. Em muitos casos, a instalação pode ser feita em apenas uma tarde, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

Para montar a estrutura, o galão é posicionado próximo ao ponto de descida da calha. Um desvio é instalado no tubo que conduz a água do telhado, direcionando parte do fluxo para o reservatório.

Quando o recipiente enche, o excesso continua descendo normalmente pela tubulação, evitando transbordamentos.

Filtros simples, como telas ou peneiras, ajudam a impedir a entrada de folhas, galhos e insetos no reservatório. Além disso, é recomendável manter o galão sempre bem fechado para evitar a entrada de mosquitos e a formação de larvas.

Apesar de não ser indicada para consumo humano sem tratamento específico, a água da chuva pode substituir parte da água tratada em diversas tarefas do dia a dia. Isso reduz o consumo total da residência e diminui a pressão sobre os sistemas de abastecimento.

Além da economia financeira, a prática também traz benefícios ambientais. A captação de água pluvial ajuda a reduzir o volume de água que chega rapidamente às redes de drenagem urbana, contribuindo para diminuir os riscos de alagamentos em períodos de chuva intensa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!