Fim da escala 6×1: como fica a situação de quem trabalha no terceiro turno

Debate sobre mudanças na jornada de trabalho levanta dúvidas entre trabalhadores que atuam no período noturno

Gabriel Yuri Souto - 12 de março de 2026

(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A discussão sobre o possível fim da escala 6×1 tem levantado dúvidas entre trabalhadores brasileiros, especialmente entre aqueles que atuam no terceiro turno, conhecido popularmente como turno da madrugada.

O modelo 6×1 é um dos formatos de jornada mais utilizados no país. Nele, o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa um, sistema comum em setores como comércio, indústria, segurança, logística e serviços essenciais.

Com o avanço de debates sobre mudanças na jornada de trabalho, muitos trabalhadores começaram a questionar como ficaria a situação de quem atua no período noturno.

Como funciona a escala 6×1 atualmente

A legislação trabalhista brasileira permite a adoção da escala 6×1 desde que a empresa garanta um dia de descanso semanal, preferencialmente aos domingos.

Esse modelo aparece com frequência em setores que exigem funcionamento contínuo, como:

supermercados

hospitais

indústrias

transporte

vigilância

serviços essenciais

Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o trabalhador tenha um descanso semanal remunerado.

Situação de quem trabalha no terceiro turno

Os trabalhadores do terceiro turno geralmente atuam durante a madrugada. Em muitos casos, a jornada começa à noite e termina nas primeiras horas da manhã.

Mesmo com discussões sobre mudanças na escala 6×1, especialistas explicam que as regras sobre trabalho noturno continuam válidas.

Entre os principais direitos estão:

adicional noturno

jornada reduzida no período noturno

descanso semanal obrigatório

A CLT estabelece que o trabalho noturno urbano ocorre entre 22h e 5h. Nesse período, o trabalhador recebe adicional mínimo de 20% sobre o valor da hora.

Além disso, cada hora trabalhada durante a madrugada equivale a 52 minutos e 30 segundos, o que reduz a jornada efetiva.

Mudanças ainda dependem de aprovação

Apesar da grande repercussão nas redes sociais, o fim da escala 6×1 ainda depende de mudanças na legislação trabalhista.

Qualquer alteração nesse modelo de jornada precisa passar por debate no Congresso Nacional, além de regulamentação posterior.

Por isso, especialistas destacam que as regras atuais continuam válidas, inclusive para quem trabalha no período noturno.

