Não é Paris, nem Roma: a cidade europeia charmosa onde brasileiros conseguem viajar gastando bem menos e ainda comer muito bem

Com arquitetura impressionante, gastronomia marcante e preços mais acessíveis, Budapeste se destaca como um dos destinos mais atraentes da Europa

Gabriel Dias - 12 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Louco por Viagens)

Quando se fala em viagens para a Europa, cidades como Paris, Roma ou Londres costumam aparecer no topo da lista.

No entanto, há um destino que vem conquistando cada vez mais turistas brasileiros justamente por oferecer charme, história e boa gastronomia, mas com custos bem mais acessíveis: Budapeste, capital da Hungria.

Conhecida como a “pérola do Danúbio”, Budapeste chama atenção pela combinação entre arquitetura monumental, pontes históricas e um cenário urbano que parece ter saído de um cartão-postal.

A cidade é dividida pelo rio Danúbio em duas partes (Buda e Pest) e reúne atrações famosas, como o Parlamento Húngaro, o Castelo de Buda e a icônica Ponte das Correntes.

Além da beleza arquitetônica, o destino também atrai visitantes pelo custo de viagem relativamente menor em comparação com outras capitais europeias populares.

A moeda local, o forint húngaro, costuma tornar refeições, transporte e hospedagem mais acessíveis para turistas que chegam com euros ou outras moedas estrangeiras.

Na prática, isso significa que é possível aproveitar restaurantes tradicionais, cafeterias charmosas e mercados locais sem gastar tanto quanto em cidades como Paris ou Roma.

Pratos típicos da culinária húngara, como o famoso goulash, aparecem em muitos cardápios por preços considerados razoáveis para padrões europeus.

Outro ponto que ajuda a tornar Budapeste um destino ainda mais interessante é a grande oferta de atrações culturais.

Museus, edifícios históricos, banhos termais e passeios às margens do Danúbio fazem parte da experiência turística, criando um roteiro diversificado para quem visita a cidade.

