Brasileiros com dívidas podem solicitar o DED, documento que está forçando bancos a abaixar os valores
Uma exigência documental vem revelando bastidores pouco conhecidos das cobranças financeiras brasileiras recentes
Um documento pouco conhecido pelos consumidores brasileiros tem ganhado destaque em negociações de dívidas com instituições financeiras.
Trata-se do chamado DED (Descritivo de Evolução da Dívida), um relatório detalhado que apresenta, de forma completa, como um débito foi calculado ao longo do tempo.
A solicitação desse documento tem sido apontada por especialistas como uma estratégia importante para quem deseja entender melhor cobranças bancárias e negociar valores de forma mais transparente.
O tema voltou a circular nas redes sociais após um consultor jurídico publicar em seu perfil no Instagram um guia explicando como consumidores podem exigir o relatório diretamente das instituições financeiras.
Segundo o especialista, ao solicitar o DED o cliente passa a ter acesso a todas as etapas da formação da dívida, incluindo a taxa de juros aplicada, encargos adicionais, eventuais multas contratuais e o histórico completo da evolução do débito desde sua origem.
Na prática, o documento funciona como uma espécie de “extrato ampliado” da dívida. Com ele, o consumidor consegue verificar se os cálculos realizados pela instituição financeira seguem o que foi previsto no contrato original.
A transparência nas informações financeiras é garantida por normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao cliente o direito de ter acesso claro às condições de cobrança e aos critérios utilizados pelas empresas.
A exigência do relatório detalhado pode influenciar diretamente nas negociações. Isso ocorre porque, ao ter que apresentar todos os cálculos formalmente, o banco precisa demonstrar que os encargos cobrados são legítimos e compatíveis com o contrato.
Caso existam inconsistências ou valores questionáveis, o consumidor passa a ter argumentos mais sólidos para renegociar ou contestar judicialmente a dívida, o que em alguns casos acaba levando as instituições a reverem os valores apresentados.
