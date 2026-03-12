O valor da multa para motoristas que colocam bagagem no banco de trás do carro, segundo o CTB

Um hábito comum em viagens pode gerar multa e pontos na carteira sem que muitos motoristas saibam

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

Durante viagens ou deslocamentos com muitas malas, muitos motoristas improvisam espaço dentro do carro. Quando o porta-malas não comporta todos os objetos, algumas pessoas acabam colocando malas, caixas ou sacolas no banco de trás do veículo.

No entanto, essa prática pode gerar problemas com a lei de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras claras para o transporte de cargas em veículos destinados ao transporte de passageiros.

Dessa forma, quando o motorista utiliza o espaço dos passageiros para transportar bagagens de maneira inadequada, ele pode cometer uma infração.

Além disso, a regra não existe apenas por formalidade. Na prática, transportar objetos soltos dentro do carro aumenta os riscos durante a condução. Em situações de frenagem brusca ou colisão, por exemplo, malas e objetos podem se deslocar com força e colocar os ocupantes do veículo em perigo.

O que diz a lei sobre transportar bagagens dentro do carro

O Artigo 248 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o transporte de carga em veículos de passageiros deve seguir normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Isso significa que o motorista não pode usar o banco traseiro como um espaço improvisado para transportar malas grandes ou volumes excessivos. Em geral, a legislação orienta que o motorista utilize o porta-malas para transportar bagagens.

Por outro lado, a lei permite algumas situações específicas. Objetos de uso pessoal, como mochilas, bolsas ou sacolas menores, podem ficar no banco traseiro, desde que não comprometam a segurança dos ocupantes nem atrapalhem a condução do veículo.

Além disso, equipamentos de mobilidade, como cadeiras de rodas, muletas ou bengalas, também podem ser transportados no interior do carro sem configurar infração.

Ainda assim, o motorista deve garantir que esses objetos estejam bem posicionados e não prejudiquem a visibilidade ou a segurança.

Qual é o valor da multa para essa infração

Quando o motorista transporta bagagens de forma irregular, ele pode receber uma autuação por infração grave. Nesse caso, a penalidade inclui multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além da multa, os agentes de trânsito também podem determinar a retenção do veículo até que o motorista reorganize a bagagem corretamente.

Ou seja, o condutor precisa ajustar o transporte dos objetos antes de seguir viagem.

Outro ponto importante envolve a segurança. Especialistas alertam que objetos soltos dentro do carro podem se transformar em verdadeiros projéteis em caso de acidente. Por esse motivo, autoridades de trânsito reforçam constantemente a importância de transportar bagagens de forma adequada.

Portanto, sempre que possível, o motorista deve utilizar o porta-malas e organizar os objetos com cuidado dentro do veículo. Assim, ele evita multas, protege os passageiros e garante uma viagem muito mais segura.

