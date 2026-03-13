Cinema de Anápolis lança promoção especial com ingressos a R$10

Iniciativa do Cine Prime oferece opção de lazer mais acessível para quem quer aproveitar os filmes em cartaz

Damara Dantas - 13 de março de 2026

Cine Prime Anápolis está com promoção especial. (Foto: Divulgação)

O Cine Prime lançou uma campanha especial que promete movimentar as salas de cinema na cidade ao longo do mês de março. Entre os dias 12 e 31, todas as sessões da programação regular terão ingressos no valor promocional de R$ 10.

A ação, intitulada “Aqui é 10”, busca incentivar o público a aproveitar a experiência de assistir aos filmes em cartaz nas telonas por um preço mais acessível. A iniciativa é válida exclusivamente para a unidade do cinema em Anápolis.

Durante o período da campanha, os espectadores poderão conferir diferentes títulos da programação pagando o valor único de R$ 10 por sessão. A expectativa é atrair tanto os frequentadores habituais quanto aqueles que aproveitam oportunidades promocionais para ir ao cinema.

Apesar do preço reduzido, o cinema informa que a promoção não se aplica a algumas modalidades específicas de exibição. Estão fora da campanha pré-estreias, estreias, sessões especiais e eventos que não façam parte da programação regular do cinema.

Com a iniciativa, o Cine Prime reforça a proposta de ampliar o acesso do público local ao entretenimento nas salas de cinema, oferecendo uma opção de lazer mais acessível para os moradores da cidade durante o período promocional.