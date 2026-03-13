Morte de filho de diretora da Câmara Municipal de Rianápolis abala população: “criança linda, amorosa, muito inteligente”

Arthur Sullyvan Ferreira de Pina, de apenas 4 anos, teve a morte confirmada por meio de redes sociais

Davi Galvão Davi Galvão -
Falecimento de Arthur deixou comunidade local em luto. (Foto: Redes Sociais)
Falecimento de Arthur deixou comunidade local em luto. (Foto: Redes Sociais)

A cidade de Rianápolis, na região Central de Goiás, segue com pesar e dor após o falecimento precoce de Arthur Sullyvan Ferreira de Pina, de apenas 4 anos.

O garoto, filho da diretora da Câmara Municipal, Sheyla Ferreira, teve a morte confirmada na terça-feira (11). Contudo, não foi revelada a causa.

A perda gerou forte mobilização nas redes sociais e em órgãos públicos locais. O pai da criança, Dyego Sullyvan, compartilhou homenagens de amigos e familiares, expressando o impacto da despedida.

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“Hoje a nossa família chora. Hoje o anjinho Arthur foi morar lá com o Papai do Céu. Sem acreditar e sem palavras para descrever um momento tão dolorido e tão triste para todos nós”, publicou Dyego.

O Legislativo municipal também se manifestou oficialmente sobre o falecimento através do presidente, Sebastião Ferreira da Cruz.

Em nota de pesar, a instituição prestou apoio à servidora e aos parentes. “Neste momento de dor e pesar, solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos as mais sinceras condolências pela perda”.

A Secretaria Municipal de Educação de Rianápolis também reforçou o luto com uma nota detalhando o convívio com o menino na rede de ensino.

O texto descreve Arthur como uma criança “linda, cheia de vida, amorosa, muito inteligente e comunicativa”. Segundo o órgão, o comportamento cativante do garoto criou laços profundos entre professores e colegas, tornando os ambientes escolares mais leves com sua presença.

Arthur foi velado na Paróquia São Sebastião, em Rianápolis, na quinta-feira (12).

Íntegra da nota da Secretaria Municipal de Educação de Rianápolis

Hoje nos despedimos com muito carinho e saudade de um pequeno que marcou profundamente nossos corações. Uma criança linda, cheia de vida, amorosa, muito inteligente e comunicativa.

Esse era o Arthur. Seu sorriso iluminava nossos dias e seu jeitinho cativante marcava profundamente todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Arthur era uma criança especial, que transmitia alegria, carinho e deixava o ambiente mais leve com sua presença. Mesmo em tão pouco tempo, deixou lembranças lindas e um amor que permanecerá para sempre em nossos corações.

Todas as crianças que passam por nossas vidas deixam algo em nós e sempre têm algo a nos ensinar. Arthur deixou sua alegria, seu carinho e seu jeito único, que jamais serão esquecidos. Que Jesus, em sua infinita bondade, console a todos neste momento de dor, principalmente os pais, familiares e amigos.

Que Deus envolva cada coração com Seu amor e traga força para enfrentar essa perda tão difícil. Hoje o céu recebe um anjinho precioso, e aqui ficam a saudade e as memórias de um menino que sempre será lembrado com muito amor.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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