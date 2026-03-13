Veja as cidades dos ganhadores de Goiás e do DF na Mega-Sena; prêmios passaram de R$ 340 mil

Montante principal da noite, de quase R$ 65 milhões, não foi sorteado e acumulou para a próxima edição

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena
(Foto: Reprodução/Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Duas apostas em Goiás e outra no Distrito Federal (DF) levaram uma bolada de aproximadamente R$ 340 mil na última edição da Mega-Sena, de número 2983, realizada na noite desta quinta-feira (12).

Apesar disso, nenhum dos jogos cravou as seis dezenas necessárias para ganhar o prêmio total, fazendo com que o montante acumulasse para o próximo sorteio. Os números desta edição foram: 03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52.

Com relação aos jogos vencedores em Goiás, um foi firmado em uma lotérica da Goiânia, no formato de bolão e dividido em cinco cotas, rendendo aos sortudos a bagatela de aproximadamente R$ 204 mil.

Já a outra foi feita no formato simples, isto é, sem ser bolão, em uma lotérica de Palmeiras de Goiás e rendeu R$ 68 mil.

Com relação ao jogo no DF, a aposta foi firmada em Brasília, também no formato simples e valendo os mesmos R$ 68 mil.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2984, deve ser realizado na noite deste sábado (14), com prêmio avaliado em R$ 75 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

