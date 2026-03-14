Adeus, compras no domingo: segundo estado decide fechar supermercados e também pretende reduzir horário de funcionamento nos feriados

Proposta deste estado prevê fechamento de supermercados aos domingos e operação reduzido em feriados durante negociação da convenção coletiva

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O hábito de deixar as compras para o domingo pode sofrer mudanças neste estado. Durante as negociações da nova convenção coletiva dos supermercados, representantes dos trabalhadores apresentaram uma proposta que prevê o fechamento dos estabelecimentos nesse dia da semana e a redução do horário de funcionamento durante feriados.

A medida ainda será discutida entre sindicatos patronais e laborais nas próximas rodadas de negociação. O debate promete mobilizar o setor varejista, já que envolve diretamente a rotina de trabalhadores e consumidores.

Proposta prevê mudanças nos domingos e feriados

A iniciativa foi apresentada pelo Secom (Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás). Além de sugerir o fechamento das lojas em Goiás aos domingos, o sindicato propõe que os supermercados funcionem em feriados apenas até às 14h.

Nesse caso, os funcionários teriam direito ao pagamento de 100% sobre as horas trabalhadas nesses dias. A proposta também estabelece que três datas não teriam funcionamento: Dia do Trabalho (1º de maio), Natal (25 de dezembro) e Ano Novo.

Segundo o procurador do sindicato, José Newton Carvalho, a proposta busca melhorar as condições de trabalho no setor e garantir um período de descanso mais adequado para os profissionais do comércio.

Empresários analisam impacto no setor

Do lado empresarial, a proposta ainda será avaliada. O Sincovaga (Sindicato das Empresas do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás) informou que a análise ocorrerá após a apresentação oficial da proposta nas negociações da convenção coletiva.

De acordo com o superintendente da entidade, Alessandro Jean Pereira de Faria, parte dos empresários já demonstra preocupação com a possibilidade de fechamento aos domingos, considerado um dos dias de maior movimento nos supermercados.

Caso a proposta avance nas negociações, Goiás pode se tornar o segundo estado do país a adotar um modelo semelhante. No Espírito Santo, acordo firmado entre sindicatos determinou o fechamento dos supermercados aos domingos entre março e outubro de 2026, em caráter experimental.

A expectativa é que as negociações avancem ao longo de março, quando deve ser definida a nova convenção coletiva da categoria. Até lá, o tema segue em debate entre trabalhadores, empresários e consumidores.

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