Depois de 40 anos esperando, ele conseguiu aposentadoria e percebeu que também ganhou a chance de se tornar quem sempre quis ser

Após 40 anos no mundo corporativo, aposentado relata como a liberdade da nova fase trouxe desafios, reflexões e a redescoberta de quem realmente é

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Durante décadas, a aposentadoria costuma ser imaginada como o momento de descanso absoluto após uma vida inteira de trabalho.

No entanto, para muitas pessoas, essa nova fase traz uma sensação inesperada: a liberdade de redescobrir quem realmente são fora do ambiente profissional.

Aos 65 anos, após cerca de quatro décadas dedicadas ao mundo corporativo, o escritor Farley Ledgerwood relata que a aposentadoria não trouxe apenas alívio da rotina intensa.

Para ele, a aposentadoria também abriu espaço para reflexões profundas sobre identidade, propósito e escolhas pessoais.

Três anos depois de deixar o trabalho, Ledgerwood conta que ainda acorda cedo, hábito herdado de décadas de rotina profissional. A diferença é que agora o tempo pertence apenas a ele.

Sem reuniões, prazos ou chefes, cada dia começa com uma liberdade que pode ser, ao mesmo tempo, empolgante e desconcertante.

Segundo ele, a ausência de obrigações pode gerar uma sensação curiosa: quando todas as possibilidades estão abertas, escolher o que fazer se torna mais difícil.

Nos primeiros meses, ele chegou a criar cronogramas rígidos para si mesmo, tentando reproduzir a estrutura que havia marcado sua vida profissional.

Com o tempo, percebeu que grande parte da própria identidade havia sido construída em torno do trabalho. Sem essa referência, surgiu o desafio de redescobrir interesses e desejos que haviam ficado em segundo plano por anos.

Foi nesse processo que ele retomou uma antiga vontade: escrever. Diferente dos relatórios e e-mails corporativos, agora ele passou a dedicar tempo a histórias, reflexões e observações sobre a vida.

Ledgerwood também relata que enfrentou momentos difíceis após a aposentadoria, incluindo um período de depressão que o levou a refletir sobre quem realmente era sem o cargo profissional. A prática de escrever em um diário acabou se tornando uma forma de autoconhecimento.

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