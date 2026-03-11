Viúvas podem receber aposentadoria e pensão ao mesmo tempo nesses casos

Direito bem pouco divulgado pode garantir duas fontes de renda para viúvas dentro das regras da Previdência

Gustavo de Souza - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A morte do cônjuge costuma trazer, além do impacto emocional, dúvidas sobre direitos previdenciários. Entre as mais comuns está se a viúva pode continuar recebendo aposentadoria e, ao mesmo tempo, ter direito à pensão por morte. Em muitos casos, a resposta é sim.

A legislação previdenciária brasileira permite o acúmulo de benefícios em situações específicas. Isso significa que uma aposentadoria já recebida não é automaticamente cancelada quando o dependente passa a ter direito à pensão por morte do companheiro ou companheira.

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o sistema admite essa acumulação desde que o caso se enquadre nas hipóteses previstas na lei.

Quando é possível acumular aposentadoria e pensão

Uma das situações mais comuns ocorre quando a pessoa já é aposentada e, após o falecimento do cônjuge, passa a ter direito à pensão por morte. Nessa hipótese, o benefício de aposentadoria não é automaticamente suspenso.

A Reforma da Previdência de 2019 alterou a forma de cálculo nesses casos. Hoje, o beneficiário recebe integralmente o benefício mais vantajoso e apenas uma parte do segundo benefício.

A parcela do segundo benefício segue regras progressivas. O pagamento inclui 60% do valor que exceder um salário mínimo até dois salários, 40% da parte entre dois e três, 20% entre três e quatro e 10% do que ultrapassar quatro salários mínimos.

Pensão também pode vir de outro regime

A legislação também permite acumular benefícios de regimes diferentes. Isso inclui, por exemplo, aposentadoria do INSS com pensão por morte de regime próprio de servidores públicos ou de regime militar.

Nesses casos, o reconhecimento do direito depende das regras do regime ao qual o segurado falecido estava vinculado e da análise individual do caso.

Falecido não precisa estar aposentado

Outro ponto que gera confusão é a ideia de que a pensão por morte só existe quando o falecido já era aposentado. Na prática, o benefício é destinado aos dependentes de segurados do INSS que faleceram.

Isso significa que o trabalhador não precisa necessariamente estar aposentado no momento da morte. O requisito principal é que ele possuísse qualidade de segurado na data do óbito ou estivesse dentro do chamado período de graça, quando a proteção previdenciária continua válida mesmo sem contribuições recentes.

Também é necessário comprovar a condição de dependente e apresentar a documentação exigida pelo INSS.

Em um sistema previdenciário complexo, compreender essas regras pode fazer diferença na renda da família. Em diversas situações, viúvas podem acumular aposentadoria e pensão por morte — desde que os critérios legais sejam atendidos.

