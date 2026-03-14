Lotofácil 3635 tem novo milionário: apostador acerta sozinho as 15 dezenas e leva quase R$ 2 milhões para casa

Bilhete premiado foi registrado em Santo André (SP) e garantiu prêmio de R$ 1,9 milhão

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O concurso 3635 da Lotofácil teve um único vencedor do prêmio principal. Um bolão registrado em Santo André, no interior de São Paulo, acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas e levou R$ 1.925.398,89.

Os números sorteados foram 01, 02, 03, 05, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas nas faixas inferiores. Ao todo, 192 jogos acertaram 14 números, e cada um receberá R$ 2.102,67.

Outros 7.021 bilhetes fizeram 13 acertos, garantindo prêmio de R$ 35 para cada aposta. Já 97.623 apostas acertaram 12 dezenas e recebem R$ 14.

Na faixa de 11 acertos, 544.809 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste sábado (14) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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