O que falta para Anápolis voltar a crescer?

Não há saída: ou nos unimos, ou Anápolis perderá em empregos, economia e qualidade de vida

Andreia Rezende - 14 de março de 2026

Câmara Municipal recebeu empresários de setores diversos para discutir economia da cidade. (Foto: Allyne Laís)

Não há saída: ou nos unimos, ou Anápolis perderá em empregos, economia e qualidade de vida. Na noite desta quinta-feira (12), recebemos na Câmara Municipal empresários de setores diversos para discutir como podemos construir um caminho em favor da economia da cidade.

Os últimos dados do IBGE demonstraram a retração do PIB em Anápolis e o rebaixamento de Anápolis para quarto lugar.

Muita gente não vê com preocupação esse tipo de notícia, mas o que estes gráficos significam é sentido na pele do trabalhador que perde seu emprego, no empreendedor que vai abrindo mão de crescer, no Poder Público que percebe o aumento de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade, nos comerciantes que verificam a diminuição do movimento comercial e até mesmo nos donos de imóveis que acabam ficando por anos com espaços parados.

Isso tudo são demandas urgentes e que, infelizmente, não possuem soluções rápidas. E é por isso que convidei o Fórum Empresarial de Anápolis, representantes do Governo de Goiás, Executivo Municipal e lideranças políticas e classistas que representam a nossa cidade para um diálogo franco.

Ouvimos questionamentos importantes como a necessidade da regularização fundiária do Daia, a garantia de energia elétrica para essas empresas, um Plano Diretor que compreenda a necessidade do setor da construção civil, leis que protejam os empreendedores e trabalhadores do setor de bares e restaurantes para construir atrações eficientes, um plano turístico que pense nos visitantes que chegam a trabalho ou mesmo em um plano de turismo religioso que coloque a cidade na rota de grandes eventos e negócios.

Anápolis possui um DNA que por essência propõe expansão, desenvolvimento e qualidade de vida para todas as pessoas, mas, nada disso se mostrará se não seguirmos juntos e com um planejamento que destrave negócios, oportunidade e alianças pelo bem das pessoas.

Nosso povo é trabalhador, amigável e forte. Essa é uma pauta que defendo e que como presidente da Câmara Municipal de Anápolis gostaria de convidar você a me contar: o que falta em nossa cidade?