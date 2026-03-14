Receita de pudim de leite em pó sem forno: super cremoso e uma delícia

Receita simples de pudim de leite em pó sem forno conquista pela cremosidade e preparo fácil, ideal para quem quer sobremesa rápida

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Nandu Andrade)

Em um mundo onde cada minuto conta, a busca por soluções culinárias que aliam rapidez e prazer gastronômico se intensifica.

E, no universo das sobremesas, uma estrela tem brilhado intensamente, prometendo revolucionar a forma como encaramos o clássico pudim.

Esqueça o forno, as horas de espera e a complexidade: a receita de pudim de leite em pó sem forno chegou para provar que a sofisticação pode, sim, ser descomplicada.

Esta versão inovadora, que se tornou um verdadeiro fenômeno online, entrega uma textura aveludada e um sabor que remete à infância — tudo isso com um preparo surpreendentemente ágil.

Ideal para quem deseja impressionar sem sacrificar o tempo, este pudim é a prova de que a culinária moderna pode ser acessível, deliciosa e, acima de tudo, prática.

O caminho para a perfeição cremosa: passo a passo

A magia deste pudim reside na simplicidade de seus ingredientes e na inteligência de seu método. Siga estes passos para desvendar o segredo de uma sobremesa que vai encantar a todos:

1. Preparando a base gelatinosa

Comece hidratando a gelatina em um pouco de água. Misture até que ela absorva todo o líquido e, em seguida, leve ao micro-ondas por breves segundos, apenas o suficiente para dissolvê-la completamente. Reserve esse componente essencial.

2. A sinfonia de sabores no liquidificador

No liquidificador, combine água, creme de leite, leite condensado e o protagonista: o leite em pó. Bata vigorosamente até obter uma mistura perfeitamente homogênea e com uma cremosidade irresistível. Este é o coração do seu pudim.

3. Integrando e descansando

Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata novamente, garantindo que todos os elementos se incorporem harmoniosamente. Após esse passo, permita que a mistura descanse por alguns minutos, preparando-se para a próxima etapa.

A calda caramelizada: o toque final de mestre

Enquanto o creme do pudim aguarda, dedique-se à calda, que conferirá um brilho e um sabor inconfundíveis à sua criação.

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo, sem interferências, até que se transforme em um caramelo dourado. Com delicadeza, adicione água, tomando extremo cuidado com o vapor que se formará. Retire do fogo e deixe a calda esfriar completamente, garantindo que ela atinja a consistência ideal.

Montagem e o segredo da textura lisa

Com a calda já fria, espalhe-a generosamente no fundo da forma escolhida. Em seguida, um truque de chef: despeje o creme do pudim passando-o por uma peneira fina. Esse passo simples é o segredo para uma textura ainda mais sedosa e sem grumos.

Leve à geladeira e aguarde pacientemente até que o pudim esteja completamente firme. Para desenformar, caso a calda resista, um leve aquecimento na base da forma fará com que ela se solte com facilidade, revelando sua obra-prima.

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