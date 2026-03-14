Valor do salário mínimo para 2027 ganha projeção; confira quanto os brasileiros devem receber
Estimativa incluída no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta novo valor do salário mínimo para 2027 e indica impacto em aposentadorias, seguro-desemprego e benefícios sociais
O valor do salário mínimo para 2027 já aparece nas projeções do governo federal e indica quanto os brasileiros devem receber nos próximos anos. Segundo estimativas presentes no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, o piso nacional pode chegar a R$ 1.724 em 2027.
As informações foram reunidas em reportagem gravada pela jornalista Gizelle Santos, do portal ND Mais, e apontam que o valor ainda é uma previsão técnica baseada em parâmetros econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Embora sirva como referência inicial, o número pode sofrer alterações até a definição oficial. Isso ocorre porque o cálculo considera fatores como inflação e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), indicadores que ainda podem variar ao longo dos próximos anos.
- Agamia: novo conceito de relacionamento cresce entre jovens e desafia a ideia tradicional de compromisso
- Adeus, compras no domingo: segundo estado decide fechar supermercados e também pretende reduzir horário de funcionamento nos feriados
- Quina 6975 acumula e prêmio sobe para R$ 8 milhões neste sábado após ninguém acertar as cinco dezenas
Como funciona o cálculo do salário mínimo
Atualmente, a política de valorização do salário mínimo leva em conta a inflação acumulada e a possibilidade de ganho real, conforme as regras fiscais adotadas pelo governo federal.
Por isso, o valor estimado para 2027 parte da base definida para 2026. Neste ano, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621, o que representou aumento de R$ 103 em relação aos R$ 1.518 pagos em 2025, equivalente a um reajuste aproximado de 6,79%.
Com base nessa evolução, o planejamento orçamentário projeta novos aumentos graduais nos anos seguintes.
Projeções para os próximos anos
Além da estimativa para 2027, o PLDO também apresenta projeções para os anos posteriores. Segundo os cálculos divulgados, o salário mínimo pode alcançar:
- R$ 1.823 em 2028
- R$ 1.925 em 2029
Esses valores ainda dependem do comportamento da economia e da inflação acumulada no período.
Impacto direto no bolso da população
O salário mínimo serve como base para diversas políticas públicas e benefícios sociais no Brasil. Por isso, qualquer reajuste no piso nacional gera impacto direto nas contas públicas e na renda de milhões de brasileiros.
Entre os pagamentos que utilizam o mínimo como referência estão:
- aposentadorias do INSS
- seguro-desemprego
- Benefício de Prestação Continuada (BPC)
- abono salarial
No entanto, especialistas alertam que o aumento projetado pode não ser suficiente para compensar totalmente a alta dos preços de itens essenciais, como alimentos, energia e transporte.
Assim, mesmo com os reajustes previstos, a pressão do custo de vida continua sendo um dos principais desafios para o orçamento das famílias brasileiras.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!