Valor do salário mínimo para 2027 ganha projeção; confira quanto os brasileiros devem receber

Estimativa incluída no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta novo valor do salário mínimo para 2027 e indica impacto em aposentadorias, seguro-desemprego e benefícios sociais

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O valor do salário mínimo para 2027 já aparece nas projeções do governo federal e indica quanto os brasileiros devem receber nos próximos anos. Segundo estimativas presentes no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, o piso nacional pode chegar a R$ 1.724 em 2027.

As informações foram reunidas em reportagem gravada pela jornalista Gizelle Santos, do portal ND Mais, e apontam que o valor ainda é uma previsão técnica baseada em parâmetros econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Embora sirva como referência inicial, o número pode sofrer alterações até a definição oficial. Isso ocorre porque o cálculo considera fatores como inflação e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), indicadores que ainda podem variar ao longo dos próximos anos.

Como funciona o cálculo do salário mínimo

Atualmente, a política de valorização do salário mínimo leva em conta a inflação acumulada e a possibilidade de ganho real, conforme as regras fiscais adotadas pelo governo federal.

Por isso, o valor estimado para 2027 parte da base definida para 2026. Neste ano, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621, o que representou aumento de R$ 103 em relação aos R$ 1.518 pagos em 2025, equivalente a um reajuste aproximado de 6,79%.

Com base nessa evolução, o planejamento orçamentário projeta novos aumentos graduais nos anos seguintes.

Projeções para os próximos anos

Além da estimativa para 2027, o PLDO também apresenta projeções para os anos posteriores. Segundo os cálculos divulgados, o salário mínimo pode alcançar:

R$ 1.823 em 2028

R$ 1.925 em 2029

Esses valores ainda dependem do comportamento da economia e da inflação acumulada no período.

Impacto direto no bolso da população

O salário mínimo serve como base para diversas políticas públicas e benefícios sociais no Brasil. Por isso, qualquer reajuste no piso nacional gera impacto direto nas contas públicas e na renda de milhões de brasileiros.

Entre os pagamentos que utilizam o mínimo como referência estão:

aposentadorias do INSS

seguro-desemprego

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

abono salarial

No entanto, especialistas alertam que o aumento projetado pode não ser suficiente para compensar totalmente a alta dos preços de itens essenciais, como alimentos, energia e transporte.

Assim, mesmo com os reajustes previstos, a pressão do custo de vida continua sendo um dos principais desafios para o orçamento das famílias brasileiras.

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