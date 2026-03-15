Bicarbonato dentro do armário: para que serve e por que é sempre recomendado

Truque simples e barato, o bicarbonato ajuda a neutralizar odores e controlar a umidade em armários; veja como usá-lo na faxina

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Abrir o armário e sentir cheiro de “guardado” é uma situação comum em muitas casas. Para resolver o problema, um truque doméstico simples costuma aparecer entre as recomendações mais populares: colocar bicarbonato de sódio dentro do móvel.

O ítem, conhecido por usos culinários e de limpeza, ganhou fama justamente pela capacidade de neutralizar odores em ambientes fechados. Além de barato, ele é fácil de usar e pode ajudar a manter roupas e objetos livres de cheiros desagradáveis.

Por que o armário acumula odores

Armários e gavetas costumam reunir condições que favorecem o surgimento de odores, como pouca ventilação, presença de umidade e contato constante com tecidos ou calçados.

Quando essas condições se combinam, bactérias e fungos podem se desenvolver, gerando o chamado cheiro de guardado.

Como o bicarbonato ajuda

O bicarbonato de sódio possui caráter levemente alcalino, o que permite reagir com substâncias responsáveis por muitos odores domésticos. Em vez de apenas mascarar o cheiro, ele ajuda a neutralizar compostos odoríferos presentes no ambiente.

Além disso, o produto pode contribuir para reduzir parte da umidade em espaços pequenos, tornando o ambiente menos propício ao surgimento de mau cheiro.

A aplicação é simples. Basta colocar duas ou três colheres de bicarbonato em um recipiente aberto e deixá-lo em um canto do armário ou prateleira.

Outra opção é usar um pequeno sachê feito com tecido ou filtro de café. O conteúdo deve ser substituído a cada 30 a 60 dias para manter a eficácia.

Quando o bicarbonato não resolve

Apesar de útil, o bicarbonato funciona melhor como prevenção. Se houver infiltração, vazamentos ou mofo já instalado no armário, o ideal é resolver a causa da umidade.

Nesses casos, melhorar a ventilação e realizar reparos estruturais é fundamental para evitar que o problema volte a aparecer.

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